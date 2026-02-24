THE SEX PISTOLS Y EL 50 ANIVERSARIO DE ´ANARCHY IN THE UK´
La banda británica The Sex Pistols anunció este lunes que efectuará a finales de este año una gira por Irlanda y el Reino Unido para conmemorar el 50 aniversario de ´Anarchy in the UK´, el tema que convirtió el punk en un fenómeno global. El grupo ofrecerá cinco conciertos sin su carismático líder Johnny Lydon, pero sí se subirán al escenario los otros tres miembros fundadores: el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glen Matlock. Formado en 1975, The Sex Pistols debutaron con ´Anarchy in the UK´ en noviembre de 1976, en un periodo de tensiones sociales y económicas en el Reino Unido en el que el punk se erigió como el género protesta por excelencia, con letras controvertidas contra la monarquía o la clase política.
El sencillo alcanzó el puesto 38 de la lista británica de éxitos y fue después incluido en ´Never Mind the Bollocks, Here´s the Sex Pistols´ (1977), el único álbum de estudio de la banda, considerada como una de las más influyentes en la historia del punk rock.
