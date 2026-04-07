THE STROKES REGRESA A LA MÚSICA

Tras meses de especulación, rumores de separación

y supuestas tensiones internas, el grupo de rock

The Strokes ha confirmado su regreso a la música.

La banda neoyorquina reveló, a través de sus redes sociales, que ya están preparando el lanzamiento de su nuevo disco, el cual llevará por nombre "Reality Awaits" y verá la luz este verano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El anuncio llegó acompañado de un breve video, protagonizado por un Nissan de los ochenta y la frase "In the flesh, it´s even sexier" ("En persona, es aún más sexy"), aunque no dio más detalles. La noticia no tardó en hacerse viral entre los fans, quienes celebraron el regreso de los músicos por todo lo alto: "Los amo", "Nuevo álbum, por Dios", "El mejor día de mi vida, gracias", "Esto se siente como la Navidad", "Esto es maravilloso, no puedo esperar para escucharlo", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

"Reality Awaits" será el primer álbum que la banda lanza en casi seis años, después de "The new abnormal", donde experimentaron con elementos electrónicos y sintetizadores.