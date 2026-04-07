logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Fotogalería

Cristianos celebran la Pascua con fotos en todo el mundo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

THE STROKES REGRESA A LA MÚSICA

Por El Universal

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
THE STROKES REGRESA A LA MÚSICA

Tras meses de especulación, rumores de separación 

y supuestas tensiones internas, el grupo de rock 

The Strokes ha confirmado su regreso a la música.

La banda neoyorquina reveló, a través de sus redes sociales, que ya están preparando el lanzamiento de su nuevo disco, el cual llevará por nombre "Reality Awaits" y verá la luz este verano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El anuncio llegó acompañado de un breve video, protagonizado por un Nissan de los ochenta y la frase "In the flesh, it´s even sexier" ("En persona, es aún más sexy"), aunque no dio más detalles. La noticia no tardó en hacerse viral entre los fans, quienes celebraron el regreso de los músicos por todo lo alto: "Los amo", "Nuevo álbum, por Dios", "El mejor día de mi vida, gracias", "Esto se siente como la Navidad", "Esto es maravilloso, no puedo esperar para escucharlo", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

"Reality Awaits" será el primer álbum que la banda lanza en casi seis años, después de "The new abnormal", donde experimentaron con elementos electrónicos y sintetizadores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Maribel Guardia rinde homenaje a Julián Figueroa con tatuaje
Maribel Guardia rinde homenaje a Julián Figueroa con tatuaje

Maribel Guardia rinde homenaje a Julián Figueroa con tatuaje

SLP

El Universal

La actriz costarricense eligió un tatuaje del ojo de su hijo para mantenerlo presente.

Amanda Bynes regresa a la música tras años de ausencia
Amanda Bynes regresa a la música tras años de ausencia

Amanda Bynes regresa a la música tras años de ausencia

SLP

El Universal

Usuarios en redes sociales expresan apoyo a Amanda Bynes en su regreso a la música.

Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio
Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

Bad Bunny estrena filme de concierto grabado en Tokio

SLP

AP

El filme forma parte de la serie Billions Club Live de Spotify con artistas internacionales.

La Oficina confirma segunda temporada con celebración del elenco
La Oficina confirma segunda temporada con celebración del elenco

La Oficina confirma segunda temporada con celebración del elenco

SLP

El Universal

El equipo creativo de Amazon Prime Video busca profundizar en personajes y conflictos.