The Weeknd ofrecerá tres conciertos en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El

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en elde la Ciudad de México está a sólo unos días de ocurrir y por si todavía no tienes bien hecho el plan, aquí te contamos todo lo que debes de saber del show.llegará a la CDMX con tres fechas, como parte de su "", con el que promete montar unpara los miles que se darán cita en uno de los venues más representativos de la capital.subirá a la tarima del recinto los próximosdel 2026, a las(9:00 pm), aunque las puertas -seguramente- abrirán horas antes. para aquellos que quieran alcanzar un lugar hasta adelante en el caso de las secciones que son de pie y sin un lugar asignado (y general B).Para aquellas personas que aún no se decidan hay buenas noticias, ya que todavía haypara las tres fechas, en el caso del 20 y 21 solamente enpor 2 mil 754 pesos, mientras que el 22 cuenta con variedad y van de los mil 302 a los 31 mil 898, estos últimos con unEldeen el Estadio GNP de la CDMX, sin importar que día asistas comienza en punto de las, al menos así se indica en losanunciados porPor otro lado, la hora en la que se terminará el show, pese a que no está confirmada, revisando lo que ha ocurrido a lo largo de la, sería entre las 23:50 y las 00:00, dependiendo de cómo se desarrolle el evento.Como en todos los eventos masivos hay objetos que sí pueden ingresar y otros que es mejor dejar en casa para evitar que loslos tiren a la basura en la entrada deldeen la CDMX, aquí te dejamos la lista completa:-Mochilas de un sólo compartimiento-Pilas portátiles-Cangureras-Tapones para oído-Sombreros, etc.al evento-Rayos láser-Guantes de led-Perfumes-Aerosoles-Encendedores y paquetes de cigarros-Sombrillas-Cigarros electrónicos-Vaporizadores, entre otros.Listo, esto es todo lo que debes de saber para asistir aldeen la CDMX yal máximo del que hasta ahora es eldel artista, no sólo en música, si no en