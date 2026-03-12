logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

Cargos por servicio en Ticketmaster México sostienen plataforma y garantizan funcionamiento en grandes conciertos.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 09:00 p.m.
A
Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- En los últimos meses, los usuarios de redes sociales han expresado su descontento ante el incremento en el costo de los conciertos en México, como los que ofrecerán Bruno Mars o BTS, y que alcanzan hasta los 17 mil pesos en ciertas zonas.

Declaraciones del director de Ticketmaster México

Ante las críticas, Alex Ordaz, director de Ticketmaster México, aclaró que, lejos de lo que pudiera pensarse, no es la boletera quién decide los precios, sino el artista y hasta explicó los factores que influyen a la hora de decidirlos.

"Normalmente, el costo lo deciden los artistas en función de cómo girarán alrededor del mundo. Ticketmaster facilita la venta, pero no establece los precios finales", dijo a EL UNIVERSAL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Explicación sobre cargos por servicio y demanda

Otro punto que suele generar críticas entre los asistentes es el cargo por servicio, un costo adicional que se suma al precio base del boleto; sin embargo, el directivo destacó que este extra permite sostener el funcionamiento de la plataforma, incluyendo los servidores que gestionan la venta de entradas:

"Estos cargos permiten mantener toda la plataforma de boleteo funcionando correctamente y garantizar que los grandes conciertos puedan manejarse sin problemas", señaló.

Ordaz reconoció que, aunque la empresa busca que la mayor cantidad de fans pueda estar en los eventos, es imposible garantizar a todos los interesados una entrada, debido a la alta demanda.

"Si bien no puedo garantizar que todas las personas logren comprar un boleto, sí puedo asegurar que quienes lo compren con nosotros ingresarán al evento", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos
Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

Ticketmaster México aclara que artistas fijan precios de boletos

SLP

El Universal

Cargos por servicio en Ticketmaster México sostienen plataforma y garantizan funcionamiento en grandes conciertos.

Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show
Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

SLP

El Universal

Tras la salida de Sergio Mayer, aumentaron los ataques y la tensión en la casa.

Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York
Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

Recrean ventana del Castillo de la Princesa Peach en Nueva York

SLP

El Universal

La exhibición acompaña el lanzamiento del tráiler final de Super Mario Galaxy y su estreno mundial.

Bajofondo presenta Ohm, su nuevo álbum con Gustavo Santaolalla
Bajofondo presenta Ohm, su nuevo álbum con Gustavo Santaolalla

Bajofondo presenta Ohm, su nuevo álbum con Gustavo Santaolalla

SLP

AP

Santaolalla y Campodónico exploran nuevas fusiones musicales en Bajofondo tras 20 años de trayectoria.