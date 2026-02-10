Tigres del Norte celebran reconocimiento con Warriors en Chase Center

SAN FRANCISCO, California, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento único y especial por parte de la ciudad de San Francisco, California. A partir de este año, cada 9 de febrero será reconocido como 'Día de los Tigres del Norte', gracias al aporte social y cultural de la agrupación musical mexicana.

Ceremonia oficial en el Ayuntamiento de San Francisco

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Ayuntamiento de San Francisco, y horas más tarde, la banda fundada en Mocorito, Sinaloa, se fue a festejar al Chase Center, donde los Warriors de Golden State derrotaron de forma agónica a los Grizzlies de Memphis.

Celebración con los Warriors y encuentro con estrellas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al final del partido, cada integrante de la banda se tomó fotos con las grandes estrellas del equipo como Stephen Curry, Al Horford y el entrenador, Steve Kerr. Con cada uno se tomaron fotos luciendo el tradicional sombrero que viste a la banda en cada una de sus icónicas presentaciones.