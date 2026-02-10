logo pulso
Tigres del Norte celebran reconocimiento con Warriors en Chase Center

La ceremonia oficial se realizó en el Ayuntamiento, destacando la trayectoria social y musical de la banda.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 08:41 p.m.
A
SAN FRANCISCO, California, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento único y especial por parte de la ciudad de San Francisco, California. A partir de este año, cada 9 de febrero será reconocido como 'Día de los Tigres del Norte', gracias al aporte social y cultural de la agrupación musical mexicana.

Ceremonia oficial en el Ayuntamiento de San Francisco

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Ayuntamiento de San Francisco, y horas más tarde, la banda fundada en Mocorito, Sinaloa, se fue a festejar al Chase Center, donde los Warriors de Golden State derrotaron de forma agónica a los Grizzlies de Memphis.

Celebración con los Warriors y encuentro con estrellas

Al final del partido, cada integrante de la banda se tomó fotos con las grandes estrellas del equipo como Stephen Curry, Al Horford y el entrenador, Steve Kerr. Con cada uno se tomaron fotos luciendo el tradicional sombrero que viste a la banda en cada una de sus icónicas presentaciones.

