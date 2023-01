Tim Allen niega haber acosado a Pamela Anderson

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- Desde la década de los 90, Pamela Anderson es una de las mujeres más atractivas del mundo del espectáculo. Saltó a la fama gracias a la serie "Guardianes de la Bahía", sin embargo, éste no fue su primer trabajo, anteriormente tuvo algunas apariciones en diferentes programas, como por ejemplo "Mejorando la casa", protagonizada por el actor Tim Allen.

Justo dentro de este proyecto, Anderson habría sufrido un desagradable evento con Allen, quien presuntamente la acosó sexualmente durante el primer día de grabación, según relata en su libro "Love, Pamela".

De acuerdo con la revista Variety, que ya tuvo acceso a la publicación, Pamela asegura que esa ocasión ella se encontraba en su camerino, pero al salir se topó con Tim enfundado en una larga bata blanca, la cual habría abierto para dejar al descubierto que no llevaba nada de ropa puesta: "El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo usando una bata. Abrió su bata y se expuso rápidamente, estaba completamente desnudo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. 'Ahora estamos a mano'", escribió.

La actriz también detalló que en ese momento no supo cómo reaccionar y que lo único que pudo hacer fue expresar una sonrisa de incomodidad.

Los hechos habrían ocurrido en 1991, cuando la rubia tenía 23 años y Allen 37. Hasta este lunes no se ha revelado si esta fue la única ocasión que el actor se comportó con ella de esta manera; sin embargo, Pamela adelantó que hablará sobre todo el acoso y violencia que vivió en sus inicios.

Tim Allen niega acusaciones

Las palabras de Anderson llegaron hasta oídos del también comediante, quien a través de un breve mensaje que mandó al mismo medio de comunicación respondió a los señalamientos en su contra y negó que estos hayan ocurrido alguna vez.

"No, eso jamás sucedió", explicó en su mensaje. "Nunca haría algo así", agregó.

Hasta ahora estas son las únicas declaraciones que el actor ha ofrecido al respecto y se desconoce si posteriormente lanzará algún comunicado donde se exprese detalladamente.