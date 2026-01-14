logo pulso
Timothy Busfield comparece en corte por acusaciones de abuso infantil

El actor Timothy Busfield se presentó ante la corte de Nuevo México por cargos de abuso infantil

Por El Universal

Enero 14, 2026 08:36 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La primera imagen pública de Timothy Busfield desde que se entregó a las autoridades, no vino desde un set de grabación, sino desde una sala de audiencias en Nuevo México.

La fotografía, publicada por TMZ y que ya circula en redes sociales, muestra al actor esposado, con un uniforme naranja y ante un juez.

Busfield, compareció este miércoles ante la corte de Nuevo México por los cargos de abuso infantil que pesan en su contra.

A inicios de año, el también director fue acusado de haber agredido sexualmente a dos jóvenes actores, de 7 y 8 años, que participaban en la serie "The Cleaning Lady", en 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las denuncias fueron presentadas por los padres dos años después de los presuntos hechos, lo que derivó en una investigación policial y, finalmente, en la entrega voluntaria del histrión a las autoridades.

De acuerdo con el medio estadounidense, Busfield permanece detenido, sin derecho a fianza y tiene programada otra audiencia a finales de este mes.

Cabe destacar que, aunque el actor ha negado los señalamientos en su contra; recientemente declaró que enfrentará a la justicia y demostrará su inocencia.

Por su parte, la defensa sostiene que detrás de las denuncias existiría un móvil personal, y es que, supuestamente, una de las actrices del set escuchó a una mujer decir que "buscaría venganza" después de que sus hijos fueran retirados de la temporada final de la serie.

Mientras esto sucede, una tercera víctima ha salido a la luz, una joven de 16 años que asegura haber sido agredida por el actor.

