TIMOTHY BUSFIELD ES PUESTO EN LIBERTAD

Timothy Busfield, conocido actor de series de televisión en Estados Unidos y casado con Melissa Gilbert (´Little House on the Prairie´), ha sido puesto en libertad tras ser acusado de abuso infantil, según señala People.

El actor, de 68 años, fue liberado del centro de detención de Nuevo México donde se encontraba detenido desde hace una semana. Está acusado de tres cargos: dos de contacto sexual delictivo con un menor y uno de abuso infantil.

Busfield, que mantiene que se trata de una venganza y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, es conocido por sus papeles en la serie ´Thirtysomething´ o en ´The West Wing´.