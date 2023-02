Tom Hiddleston cumple 42 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Uno de los villanos favoritos del Universo Marvel está de manteles largos. Tom Hiddleston, el legendario "Loki", celebra 42 años de vida.

Nacido en Westminster, Londres el 9 de febrero de 1981, este actor y productor británico se ganó el corazón del público al interpretar desde 2011 al hermano de "Thor", aunque esta no fue su primera opción. Durante una entrevista con Jimmy Fallon, Hiddleston confesó que audicionó para ser el Dios del Trueno y para gracia de muchos, los productores decidieron que se vería mejor como el hermano malvado que vestido con una larga peluca rubia.

Gracias al carisma de Hiddleston, en 2021 se estrenó su serie en solitario llamada simplemente "Loki", en donde se explora por primera ocasión los multiversos y en donde vimos a diferentes "Lokis", desde "Loki lagarto" hasta la versión más clásica de todas, con su traje verde-amarillo y luciendo unos largos cuernos puntiagudos.

Sin embargo, el trabajo de este actor británico va más allá del rey de las trampas y mentiras. Hiddleston ha sido galardonado con el Globo de Oro por su participación en la serie "El infiltrado", donde da vida al exsoldado británico, Jonathan Pine.

Su trabajo también incluye películas dramáticas, como la cinta de 2015 "I saw the light", cinta biográfica del cantante de country Hank Williams, "El rascacielos" donde interpreta a un doctor o "El profundo mar azul" donde personifica a un piloto de la Real Fuerza Aérea.

A pesar de que Hiddleston se mantiene activo en otros proyectos que incluyen el teatro y el doblaje, nuevamente será su personaje de Marvel quien le ponga de nuevo los reflectores luego de que ya hay fecha aproximada para el estreno de la segunda temporada de "Loki" a través de Disney + y será en este verano cuando el audaz hechicero vuelva a la pantalla chica para intentar resolver el lío en el que ha metido a la humanidad.

Con 42 años, Tom Hiddleston se afianza en su personaje y en su carrera que cada vez resulta más sólida.