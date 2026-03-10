TOMMY DECARLO MUERE A LOS 60 AÑOS

El cantante Tommy DeCarlo, voz principal de la banda de rock Boston -desde 2008-, falleció a los 60 años, como dieron a conocer sus tres hijos, por medio de un comunicado, publicado en las redes del cantante que, antes de formar parte del grupo, fue un gran admirador suyo.

Annie, Talia y Tommy Jr., los hijos del cantante, dieron a conocer que el deceso tuvo lugar este lunes, 9 de marzo, debido al cáncer en el cerebro que le había sido detectado a DeCarlo, hace sólo medio año.

"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre".

Sus hijos mostraron admiración por la forma en que el aficionado al rock enfrentó su diagnóstico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Luchó con una fuerza y un coraje increíbles hasta el final". La familia del tenor pidió respeto por el duelo que están atravesando, expresando que prefieren vivir la despedida de Tommy en prividad.