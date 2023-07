Tony Bennett elogió la música de Armando Manzanero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Cuando Tony Bennett visitó México, en el 2011, para presentarse en el Auditorio Nacional, habló no sólo de su deseo de colaborar con artistas que hablaran español, sino de su admiración por compositores mexicanos de la talla de Armando Manzanero, autor de grandes canciones como "Somos novios", "Contigo aprendí" y "La media vuelta", por lo que el músico estadounidense destacó que amaba la música del originario de Ticul, Yucatán.

Hace 12 años, Bennett ofreció una conferencia a medios de comunicación, a propósito de su visita a nuestro país, como parte de su gira de promoción del disco "Duetos II" pero, además, el jazzsita formó parte del espectáculo del décimo aniversario de los premios Lunas del Auditorio, en el que sorprendió con una prolija interpretación de "Esta tarde vi llover", la que cantó a lado del cantante español Alejandro Sanz y que, además, incluyo en el álbum antes mencionado.

En ese momento, Anthony Benedetto, que era su nombre de nacimiento, mostró el entusiasmo que al causaba cantar una canción del compositor yucateco, expresando que era un gran admirador suyo:

"Es un gran compositor, siempre lo comparo con Irving Berlín, y amo su música, es un gran autor y lo admiró", destacó en ese encuentro con medios de comunicación.

En ese momento, su inclinación que sintió a la hora de trabajar con música de un compositor mexicano -confesó- lo llevó a pensar en la posibilidad de crear una producción discográfica en la que contara con la colaboración de músicas y músicos de habla hispana, sin embargo, este proyecto nunca se tangibilizó. De hecho, confesó que fue uno de sus cuatro hijos, sin especificar cuál de ellos, había sido el que le hizo ver la importancia de reinventarse en el escenario para, así, complacer a su público.

"Si estas en el escenario y te quedas mucho tiempo, la gente se aburre, me gustaría hacer, un dueto con artistas que hablan en español y he conocido alrededor del mundo, me lo propuso mi hijo hoy", indicó.

En ese momento también confesó que, a pesar de que cuando grabó y subió al escenario junto a Alejandro Sanz, era poco el conocimiento que tenía acerca del músico de raíces andaluzas, destacó que, con sólo interactuar con él, sintió una conexión que sabía que fusionaría sus talentos a la hora de cantar el tema de Manzanero.

"Esto contento, no veo la hora de cantar con él, creo que nos vamos a divertir (...) es un gran músico y, de inmediato, nos hicimos amigos", confesó.

En ese mismo encuentro con la prensa, el intérprete de "Body and soul" expresó que no tenía en mente retirase, pues a sus 85 años y con 75 años de carrera, pues incursionó en la música a los 10 años, destacó que tenía "mucho por aprender": "Quiero estudiar todos los días muy duro para seguir siendo cada vez mejor e inspirar a los demás a ser felices todos los días y seguir aprendiendo".

Sin embargo, en 2021 oficializaría que abandonaría los escenarios, debido al Alzheimer que padecía.