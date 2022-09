Tony Robbins prende la Arena Ciudad de México a 15 mil asistentes

A-AA+

En su primera visita a México, el reconocido estratega Tony Robbins prendió a 15 mil personas en la Arena Ciudad de México y las motivó a perder el miedo y ejecutar sus ideas de negocios así como mantenerse firme en sus planes y mejorar sus condiciones de vida.

Previo a la llegada de Robbins al escenario del evento "EXMA 2022, Fearless Minds", el empresario Ricardo Salinas Pliego compartió a los asistentes que uno de los libros que provocaron en cambio en su visión fue "Poder sin Límites", escrito por Robbins, quien es autor de los libros más vendidos en The New York Times y es reconocido por su visión estratégica para realizar negocios y provocar cambios en la mentalidad de sus audiencias.

Por más de tres horas, Robbins mantuvo cautiva a los asistentes a la Arena Ciudad de México, quienes además de escuchar con atención su visión de la vida y cómo enfrentar las adversidades, prácticamente los mantuvo de pie durante el evento con música, brincos, abrazos y una elevada carga motivacional.

Entre los mensajes centrales de Robbins destacó la invitación a los asistentes mantener la energía para la realización de sus proyectos personales, de pareja y emprender todas las ideas que por cualquier motivo no se han atrevido a ejecutar.

De igual forma, Robbins invitó a los asistentes a competir y buscar todos los elementos que les ayuden a mejorar en sus capacidades personales y enfrentar con otra actitud los retos del día a día.

Robbins explicó que el estilo de sus charlas donde se brinca, baila y que tiene interacción entre el público obedece a una activación del cuerpo que ayuda a asimilar mejor los conceptos y que motivan para su ejecución.