Toy Story 5: LilyPad, la nueva villana

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El lanzamiento del primer tráiler de "Toy Story 5" dejó una oleada de expectativas entre los fans, sobre todo porque Pixar aprovechó el adelanto para revelar dos elementos clave: la ventana oficial de estreno y la presentación de la antagonista que moverá los hilos de la historia.

La película llegará a los cines durante el verano de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de Disney para esa temporada.

¿Quién es la villana de Toy Story 5?

LilyPad, una tablet inteligente capaz de interactuar con Bonnie de forma inmediata. Su encanto tecnológico la convierte en la nueva antagonista, desplazando a los juguetes tradicionales.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

La cinta está programada para el 19 de junio de 2026. Pixar reafirmó una estrategia que alinea a Toy Story 5 con los lanzamientos fuertes del estudio