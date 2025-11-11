logo pulso
VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Toy Story 5: LilyPad, la nueva villana

Toy Story 5 promete emociones con la llegada de LilyPad, la villana tecnológica que cambiará el rumbo de la historia.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 04:24 p.m.
Toy Story 5: LilyPad, la nueva villana

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- El lanzamiento del primer tráiler de "Toy Story 5" dejó una oleada de expectativas entre los fans, sobre todo porque Pixar aprovechó el adelanto para revelar dos elementos clave: la ventana oficial de estreno y la presentación de la antagonista que moverá los hilos de la historia.

La película llegará a los cines durante el verano de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de Disney para esa temporada.

¿Quién es la villana de Toy Story 5?

LilyPad, una tablet inteligente capaz de interactuar con Bonnie de forma inmediata. Su encanto tecnológico la convierte en la nueva antagonista, desplazando a los juguetes tradicionales.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

La cinta está programada para el 19 de junio de 2026. Pixar reafirmó una estrategia que alinea a Toy Story 5 con los lanzamientos fuertes del estudio

SLP

El Universal

Toy Story 5 promete emociones con la llegada de LilyPad, la villana tecnológica que cambiará el rumbo de la historia.

