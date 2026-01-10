logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Trágico accidente aéreo: Fallece el cantante Yeison Jiménez en Colombia

El cantante Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo en Colombia. Detalles impactantes.

Por El Universal

Enero 10, 2026 08:29 p.m.
A
Trágico accidente aéreo: Fallece el cantante Yeison Jiménez en Colombia

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- El cantante colombiano Yeison Jiménez murió tras sufrir un accidente aéreo, viajaba en una avioneta que se accidentó la tarde de este 10 de enero tras despegar en la localidad de Paipa.

RTVC presentó imágenes del siniestro; el músico tenía planeado ofrecer un concierto esta noche en en Marinilla, Colombia; soñó que su partida sería en un accidente aéreo y lo narró con detalle en una entrevista.

Tuvo varios sueños relacionados en los que sufría accidentes aéreos, lo cual le ocasionó depresión y ansiedad.

Su andar artístico comenzó cuando era un niño, a los 7 años, tras participar en el festival de la canción infantil, que se realiza en Manzanares (Caldas), el cual reúne los mejores exponentes infantiles y juveniles de la música.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En 2021 fue integrante del jurado en el programa musical "Yo Me Llamo" en su octava temporada del canal Caracol Televisión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trágico accidente aéreo: Fallece el cantante Yeison Jiménez en Colombia
Trágico accidente aéreo: Fallece el cantante Yeison Jiménez en Colombia

Trágico accidente aéreo: Fallece el cantante Yeison Jiménez en Colombia

SLP

El Universal

El cantante Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo en Colombia. Detalles impactantes.

Eduardo Verástegui reclama a Sabina Berman por entrevista censurada en Canal 14
Eduardo Verástegui reclama a Sabina Berman por entrevista censurada en Canal 14

Eduardo Verástegui reclama a Sabina Berman por entrevista censurada en Canal 14

SLP

El Universal

La controversia surge por la supuesta censura de una entrevista en Canal 14 entre Eduardo Verástegui y Sabina Berman, generando un debate público sobre la libertad de expresión.

Actor de High School Musical Matt Prokop acusado de pornografía infantil
Actor de High School Musical Matt Prokop acusado de pornografía infantil

Actor de 'High School Musical' Matt Prokop acusado de pornografía infantil

SLP

El Universal

El actor Matt Prokop, conocido por 'High School Musical', fue arrestado por posesión de pornografía infantil. Sarah Hyland también lo acusa de violencia.

One Battle After Another y Sinners, las favoritas en los Globos de Oro 2026
One Battle After Another y Sinners, las favoritas en los Globos de Oro 2026

One Battle After Another y Sinners, las favoritas en los Globos de Oro 2026

SLP

El Universal

Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan compiten en los Globos de Oro 2026. ¿Quién triunfará en esta edición?