Tras herida de bala en la cabeza muere el reggaetonero "El Taiger"

El reggaetonero cubano "El Taiger" murió luego de haber estado hospitalizado desde el pasado 4 de octubre en Miami, cuando fue encontrado en un automóvil con un balazo en la cabeza.

La Policía de esta ciudad del sur de Florida dio a conocer los hechos en contra de José Manuel Carbajal Zaldívar, nombre de pila del reggaetonero, quien fue sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Jackson Memorial de Miami por los daños cerebrales significativos que sufrió, desde entonces se encontraba conectado a un respirador artificial.

El intérprete, de 37 años, fue encontrado inconsciente en el asiento trasero de una camioneta negra, herido de un disparo que la Policía estima de forma preliminar que no fue hecho desde el interior del vehículo.

No obstante, los agentes no descartan ninguna posibilidad, entre ellas que el disparo haya sido auto infligido, según dijo hace unos días el jefe de la Policía local, Manuel Morales, quien evitó dar más detalles por haber una investigación en curso.

"Si determinamos que el caso fue de naturaleza criminal, entonces no queremos arriesgar nuestra capacidad de procesar a los responsables, llevarlos ante la justicia y brindar cualquier tipo de justicia a la familia y a la víctima", agregó el jefe policial en rueda de prensa.

La Policía ha interrogado a una "persona de interés", pero por el momento no hay detenidos con relación a este suceso.

Una vez conocido el hecho, algunos artistas expresaron su sorpresa y han deseado la pronta recuperación de "El Taiger".

Esto es una sorpresa "para mí, para todos los cubanos que escuchan su música, para todos sus amigos y para todo el género", dijo Alexander Delgado, integrante del dúo cubano Gente de Zona y uno de los que se ha acercado al hospital para saber el estado del reggaetonero.