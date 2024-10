Controversia entre Gala Montes y Briggitte Bozzo por la stylist Laura Styling

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- Gala Montes y Briggitte Bozzo tienen opiniones distintas sobre la stylist argentina Laura Styling, quien se encargó de enviarles ropa a ambas cuando estuvieron en "La casa de los famosos México", y aunque la colaboración fue fructífera para ambas partes, Gala mostró su molestia con la stylist después de que esta exhibiera la manera desordenada en la que recibió la ropa.

La actriz, quien quedó en tercer lugar dentro del reality, explicó en un video que la ropa no la mandó ella, sino su hermana, y explicó algunos altercados que han tenido previo a la casa de los famosos, criticó la calidad de algunas prendas y accesorios y lamentó que Laura Styling hubiera hecho público un tema que debió tratarse en privado.

Montes aseguró que Styling tiene en su poder prendas que diseñadores mexicanos le habrían mandado para que usara dentro de "La casa de los famosos", y a través de un mensaje afirmó: "Aviso a los diseñadores, todo lo que mandaron a esa persona para mí, se lo está quedando ella. Si no he podido anunciarlos es porque no me ha llegado nada".

Gala Montes, a través de un en vivo, habló del mal momento que está pasando por culpa de su exstylist, dijo que estaba dispuesta a pagarle unas botas que en una ocasión le mandó pero que se rompieron cuando dio el primer paso, sólo necesita el tiket, pues Styling se las quiere cobrar en un precio mucho mayor de lo que realmente cuestan.

Además, lamentó cómo Laura está haciendo las cosas en un país que le ha dado tantas oportunidades.

"Estás muy mal Laura, de verdad lo estás haciendo muy mal, qué feo que vengan personas como tú a nuestro país que les han dado tanto trabajo, tanto trabajo a los extranjeros, dejemos de idealizarlos, y llegas de verdad con un pésimo carácter a querer organizar. Sabía que iba a haber pedo con esta mujer porque mi hermana me dijo".

Laura Styling se defendió, afirmó que tiene en su poder algunas prendas y cosas de Gala pero que eso no era robar, que es cuestión que se pongan de acuerdo para que se las de; tachó a la actriz de "mal agradecida" y le recordó que fue ella quien " la vistió" dentro del reality.

Brigitte Bozzo defiende a la stylist argentina

Brigitte Bozzo, por el contrario, compartió un video en el que cuenta su buena experiencia con la stylist argentina Laura Styling, y admite que aunque adora a Gala Montes, no debe ser malagradecida.

"Yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que, es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar culero porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, seas quien seas, no puedes ser así, una persona malagradecida", expresó.

Su comentario dividió las opiniones en redes, pues mientras algunos apoyan a Gala y su proceder en contra de la stylist, otros se fueron contra Brigitte Bozzo y sus comentarios a favor de Laura Styling.

"Por Dios, a kilómetros se le nota lo aprovechada a esta tipa. Llamar malagradecida a una clienta que te expuso porque TÚ la quisiste exponer en redes mintiendo, es el colmo. Estoy segura de que nadie va a arriesgarse a trabajar con esta señora aparte de Brigitte Bozzo", escribió una cibernauta.

"Aquí y en China nos consta que Gala durante todo el reality le hizo promo y le agradecía por todo lo que le mandaba y aún así Laura shein temu aliexpress se quiso hacer la pobrecita fingiendo demencia queriendo hacer drama por nada", se lee.