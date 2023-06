Tras la etapa deluxe de "De adentro pa afuera", Camilo buscará ir a su interior

Camilo nunca olvidará el domingo 9 de octubre de 2022. En esa fecha se presentó en un concierto gratuito frente a la Puerta de Alcalá en Madrid ante unos 100.000 integrantes de su "Tribu", como le llama a sus fans. El cantautor colombiano registró canciones de esta presentación en la versión deluxe de su álbum "De adentro pa afuera".

"Estábamos planeando lo de la Puerta de Alcalá casi que un año y medio antes de que sucediera, porque era un evento muy ambicioso", dijo Camilo en una entrevista reciente. "Mientras estábamos por subir nos repetíamos todos '¡hey! Aquí y ahora'".

"Estoy muy emocionado y muy feliz de que haya quedado inmortalizado en este álbum, porque si no, se pasa la página y de repente no te acuerdas", agregó.

El concierto fue gratuito y presentado al final de su segunda gira por España.

"Tres días antes hablábamos de que podría haber 10.000 personas y que iba a ser increíble. El día del evento, dos horas antes, decían, parece que aquí hay 15.000 o 20.000 personas".

Su sorpresa fue saber que se superó por mucho la expectativa. Incluso había público detrás del escenario, aunque no pudieran ver el show de frente. Al notar que había tantos fans detrás, Camilo comenzó a hacer parte del concierto mirando hacia ellos. En el álbum y los videos respectivos disponibles en YouTube se pueden escuchar los gritos de sus admiradores emocionados, algunos incluso le declaran su amor.

"Mi parte favorita del álbum es eso: las voces de La Tribu", dijo Camilo quien confesó que cuando está en pleno concierto se asegura de que en sus audífonos se puedan escuchar esas voces. "Pongo varios micrófonos al frente del escenario para escuchar mi instrumento favorito, que es la voz de la gente... Más duro que yo, incluso, yo amo escuchar a La Tribu. Poderlos inmortalizar en estas canciones es uno de los grandes regalos que me he dado a mí mismo".

Su esposa Evaluna Montaner fue una de sus invitadas al concierto. Con ella interpreta "Por primera vez".

"Imposible hablar del tour sin hablar de ella, de mis partes más importantes de este tour fue contar con mi esposa a mi lado, mi esposa y mi hija", dijo Camilo sobre su pequeña Índigo, quien cumplió un año en abril.

Índigo camina, nada, canta, incluso Camilo dice que se puede parar de manos y le gusta comer de todo, explora el mundo, pero todavía es una bebé que usa pañal.

"Es como que nació con una intuición como de Jiu-jitsu, (a) ella la pones boca arriba y hace unas marometas", dijo Camilo. "Es peligrosísima ella a la hora de cambiar el pañal; es un asunto serio, serio. Por eso, estoy entrenando para poder estar fuerte y poder contrarrestar con esa técnica intuitiva con la que ella vino para que yo no le cambie los pañales, es muy fuerte".

Aunque su vida está llena de amor en este momento, a Camilo le quedaron muy bien las canciones de desamor "5:24" y "De adentro pa afuera", las cuales interpreta con guitarra acústica.

"Es mejor sufrir en las canciones que en la vida real", dijo. "Ese par de canciones son muy especiales para mí y fueron muy especiales en el caminar del tour".

En cambio, en "Vida de rico" desata una fiesta a ritmo de cumbia.

"Es un arreglo súper diferente de 'Vida de rico', pero fue muy bonito como quedó, a mí me encanta", apuntó. "Yo amo 'Vida de rico', amo cantarla con La Tribu, es una canción que me representa, me gusta, me hace feliz. La cumbia es universal, es como un lenguaje universal".

Camilo vivió un periodo muy largo de gira, lo que califica como la "aventura más bonita de mi vida". Primero con la gira de su álbum "De mis manos" y luego con la gira de "De adentro pa afuera" o "DAPA" como le dicen Camilo y sus fans. Sólo se detuvo unos tres meses para esperar el nacimiento de Índigo, pero cuando tenía unos 40 días de nacida volvieron a la carretera.

"Casi que fue una gran gira de dos giras, dos años y pico. Lo máximo que estuve en mi casa fue ese momento de Índigo y el resto una semana, cuatro días, tres días. Fueron dos años y medio de... estar comiendo a horas muy raras, durmiendo poco... Ya era hora de volver a casa", dijo.

"Ya vivimos el 'De adentro pa afuera', es momento de ir 'De afuera pa adentro' para volver a recopilar cosas, para volver a compartir con La Tribu", agregó.

Aunque todavía tiene un último reto en vivo. Se presentará en concierto en Japón el 18 y 19 de agosto.

"Va a ser mi primera vez, estoy muy emocionado por los conciertos", dijo. "Me estoy llevando a mis papás, a mis suegros, obviamente a mi esposa y a mi hija, porque es un viaje que me hace muchísima emoción, va a ser una manera bien linda de cerrar esta etapa de conciertos".