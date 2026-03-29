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Tres miniseries de suspenso disponibles en Netflix y HBO

Protagonistas como Michelle Keegan y Amy Adams lideran estas producciones.

Por El Universal

Marzo 29, 2026 02:56 p.m.
A
Tres miniseries de suspenso disponibles en Netflix y HBO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Para los amantes de los

thrillers
pero que no tienen tiempo de ver una serie completa pero les gusta maratonear y las historias de suspenso, estas tres miniseries disponibles

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en streaming no buscan asustar únicamente con sobresaltos. Construyen atmósferas, exploran la mente humana y, sobre todo, plantean preguntas que siguen resonando después del último episodio.
Aquí te decimos de qué tratan y dónde verlas, todas están disponibles en streaming.
***"Engaños" (Netflix)
"Engaños" (Fool Me Once) es una miniserie británica basada en la novela de Harlan Coben, estrenada en 2024 en Netflix. La historia sigue a Maya Stern, una exmilitar que intenta rehacer su vida tras el asesinato de su esposo.
Sin embargo, su realidad cambia por completo cuando lo ve aparecer en la cámara de seguridad de su casa, lo que la lleva a cuestionar todo lo que cree saber sobre su muerte.
A partir de ese momento, la trama se convierte en una investigación personal que conecta distintos eventos: la muerte de su hermana, los secretos de la familia de su esposo y una red de intereses que va más allá de un crimen aislado.
La serie está protagonizada por Michelle Keegan, Richard Armitage, Adeel Akhtar y Joanna Lumley, y cuenta con ocho episodios.
***"Heridas Abiertas" (HBO)
"Heridas Abiertas" (Sharp Objects) es una miniserie de HBO basada en la novela de Gillian Flynn. La historia sigue a Camille Preaker, una periodista que regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos niñas, pero su investigación pronto se entrelaza con su propio pasado y los conflictos que arrastra desde la infancia.
A medida que avanza la serie, el foco se desplaza del crimen hacia la relación con su madre y la dinámica familiar que marcó su vida, revelando un entorno atravesado por la violencia emocional y el control.
Protagonizada por Amy Adams y Patricia Clarkson, junto a Chris Messina y Eliza Scanlen, la miniserie cuenta con ocho episodios.
***"Misa de medianoche" (Netflix)
"Misa de medianoche" (Midnight Mass), creada por Mike Flanagan, es una miniserie de terror que se desarrolla en Crockett Island, una comunidad aislada donde la vida gira en torno a la religión.
La historia inicia con el regreso de Riley Flynn, un joven marcado por su pasado, y la llegada de un nuevo sacerdote cuya presencia coincide con una serie de eventos inexplicables que son interpretados como milagros.
Conforme crece el fervor religioso, también lo hace la tensión dentro del pueblo, y lo que parecía un renacimiento espiritual comienza a revelar un trasfondo inquietante.
La serie está protagonizada por Zach Gilford, Kate Siegel y Hamish Linklater, y se compone de siete episodios.

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