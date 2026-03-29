Tres miniseries de suspenso disponibles en Netflix y HBO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Para los amantes de los

pero que no tienen tiempo de ver una serie completa pero les gusta maratonear y las historias de suspenso, estas tres

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enno buscan asustar únicamente con sobresaltos. Construyen atmósferas, exploran la mente humana y, sobre todo, plantean preguntas que siguen resonando después del último episodio.Aquí te decimos de qué tratan y dónde verlas, todas están disponibles en***"" (" (Fool Me Once) es unabasada en la novela de Harlan Coben, estrenada en 2024 en. La historia sigue a, unaque intenta rehacer su vida tras el asesinato de su esposo.Sin embargo, supor completo cuando lo ve aparecer en lade su casa, lo que la lleva a cuestionar todo lo que cree saber sobre su muerte.A partir de ese momento, la trama se convierte en unaque conecta distintos eventos: la muerte de su hermana, los secretos de la familia de su esposo y unaque va más allá de un crimen aislado.La serie está protagonizada por, Adeel Akhtar y Joanna Lumley, y cuenta con***"" (" (Sharp Objects) es unadebasada en la novela de Gillian Flynn. La historia sigue a, unaque regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos niñas, pero su investigación pronto se entrelaza con su propio pasado y los conflictos que arrastra desde la infancia.A medida que avanza la serie, el foco se desplaza del crimen hacia la relación con su madre y laque marcó su vida, revelando un entorno atravesado por lay el control.Protagonizada por, junto a Chris Messina y Eliza Scanlen, lacuenta con***"" (" (Midnight Mass), creada por, es unade terror que se desarrolla en, unadonde la vida gira en torno a laLa historia inicia con el regreso de, un joven marcado por su pasado, y la llegada de uncuya presencia coincide con una serie deque son interpretados como milagros.Conforme crece el, también lo hace la tensión dentro del pueblo, y lo que parecía un renacimiento espiritual comienza a revelar unLa serie está protagonizada pory Hamish Linklater, y se compone de