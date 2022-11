Tres películas de culto para morirse de miedo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Encontrar una buena película de terror es difícil. No son raras las veces en que la cartelera y la crítica decepcionan al público. Quien busca una buena dosis de adrenalina, no tiene más remedio que recurrir a los clásicos. Los buenos y confiables clásicos del género.

Preparen las palomitas de maíz y amarren bien sus cinturones porque estas tres películas son una excelente opción para quienes deseen disfrutar el Día de Muertos desde la comodidad de su casa (y utilizando links de internet gratuitos y legales).

Nosferatu

"Nosferatu, eine Symphonie des Grauens", de F. W. Murnau, no necesita presentación. Se trata de una de las mejores películas de la historia. Es un clásico del expresionismo, del cine terror, de las películas mudas y hasta de la cultura del siglo XX.

Ha sido parodiada en decenas y decenas de películas, series y caricaturas: desde Werner Herzog hasta Los Simpson y Bob Esponja. Curiosa es la relación de esta película con el Drácula, de Bram Stoker. La película, por supuesto, es una adaptación muy clara de la famosa novela decimonónica; sólo que tiene otro nombre y en ningún sitio hace referencia a Stoker y compañía.

Esta especie de plagio, que ha dado lugar a una de las mejores versiones de Drácula que se han llevado al cine, dio pie para que Florence Balcombe, la viuda de Stoker procediera a destruir legalmente todas las copias de Nosferatu. Gracias porque Balcombe no terminó por completo su cruzada para defender los derechos de autor de su difunto esposo.



"Carnival of souls"

Desde George A. Romero hasta David Lynch han aplaudido este clásico del cine serie B. Como sucede con ciertas joyas de bajo presupuesto, el éxito comercial no llega, pero el tiempo termina por consolidar a las cintas como obras maestras.

Esta película, dirigida por Herk Harvey, empieza con un accidente automovilístico y sigue con la entrada a un mundo alucinatorio. Es común que en estas fechas se proyecte "Carnival of souls" en festivales, cines o televisión abierta.



"Repulsión"

Alguien debería atreverse a decir que, en Repulsión, Roman Polanski alcanzó uno de sus momentos más altos y tensos. En esta cinta, la grandiosa Catherine Deneuve interpreta a Carol, una chica que vive a mediados de la década del 60 y tiene una vida normal. Lo cual es aparente porque la sexualidad y los hombres le detonan estados fóbicos.

Al final de la trama, el departamento de Carol se vuelve un espacio cada vez más claustrofóbico donde se quiebra la estabilidad mental de la protagonista. "Repulsión" forma, por cierto, una trilogía con "El bebé de Rosemary" y "El inquilino" sobre personajes llevados a una situación límite dentro del espacio cerrado de un apartamento.