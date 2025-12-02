Trump arremete contra la diáspora somalí en Estados Unidos

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el martes que no quería inmigrantes somalíes en Estados Unidos, y afirmó que los residentes del país africano dependen demasiado de la red de seguridad social estadounidense y aportan poco a Estados Unidos.

La descripción despectiva de Trump de toda la comunidad inmigrante es el último ejemplo de sus ataques directos a la diáspora somalí en Estados Unidos. Los somalíes han estado llegando a Minnesota y otros estados desde la década de 1990, a menudo como refugiados. El presidente no hizo distinción entre ciudadanos estadounidenses y no estadounidenses.

El comentario de Trump se produjo días después de que su gobierno anunció que suspendería todas las decisiones de asilo luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran baleados en Washington. El sospechoso del incidente de la semana pasada es originario de Afganistán, pero Trump ha aprovechado el momento para plantear preguntas sobre inmigrantes de otras naciones, incluida Somalia.

"No contribuyen en nada. No los quiero en nuestro país", dijo Trump a los periodistas cerca del final de una reunión de gabinete. "Su país no sirve por una razón. Su país apesta y no los queremos en nuestro país".

Durante años, Trump ha criticado a la representante estadounidense Ilhan Omar, una demócrata de Minnesota que emigró de Somalia en 1995 cuando era niña. Pero intensificó sus ataques contra los somalíes en redes sociales la semana pasada después de que Christopher Rufo, un activista conservador, publicara acusaciones infundadas en una revista llamada City Journal que afirmaban que dinero robado de programas de Minnesota ha ido a Al Shabab, un grupo vinculado a Al Qaeda que controla partes de Somalia.

Trump prometió la semana pasada en una publicación en redes sociales enviar a los somalíes "de vuelta a de donde vinieron" y alegó que Minnesota, hogar de la comunidad somalí más grande en Estados Unidos, es "un centro de lavado de dinero". El martes, el presidente dijo que los somalíes que viven en Estados Unidos deberían "regresar al lugar de donde vinieron y arreglarlo".

Específicamente, se comprometió a terminar con las protecciones legales temporales para los somalíes que viven en Minnesota, una medida que está generando miedo en la comunidad inmigrante del estado, y plantea dudas sobre si la Casa Blanca tiene la autoridad legal para promulgar la orden tal como se describe.

El anuncio provocó una respuesta inmediata de algunos líderes estatales y expertos en inmigración, quienes caracterizaron la declaración de Trump como un intento legalmente dudoso para sembrar recelo hacia la comunidad somalí de Minnesota.

La medida afectaría sólo a una pequeña fracción de las decenas de miles de somalíes que viven en Minnesota. Un informe producido para el Congreso en agosto situó el número de somalíes cubiertos por el TPS en apenas 705 a nivel nacional.

Trump también renovó sus críticas a Omar, cuya familia huyó de la guerra civil en Somalia y pasó varios años en un campamento de refugiados en Kenia antes de llegar a Estados Unidos.

"Podemos tomar un camino u otro, y vamos a tomar el camino equivocado si seguimos aceptando basura en nuestro país", dijo Trump. "Ilhan Omar es basura. Ella es basura. Sus amigos son basura".

El martes, Omar respondió a Trump en las redes sociales: "Su obsesión conmigo es espeluznante. Espero que reciba la ayuda que desesperadamente necesita".

Trump dijo que los inmigrantes somalíes "no son personas que trabajan. Estas no son personas que dicen: 'Vamos, vamos. Hagamos de este lugar algo grandioso'. Estas son personas que no hacen más que quejarse".

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el mensaje de Trump como "equivocado" y señaló que los inmigrantes somalíes han ayudado a mejorar su comunidad.

"Han iniciado negocios y creado empleos. Han aportado al tejido cultural de lo que es Minneapolis", dijo Frey. "Volver a vilipendiar a todo un grupo es ridículo bajo cualquier circunstancia. Y la forma en que Donald Trump lo hace de manera constante, creo que pone en evidencia graves violaciones constitucionales. Y ciertamente viola el tejido moral de lo que defendemos en este país como estadounidenses".