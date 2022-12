Tunden a Laisha Wilkins por comentarios sobre concierto de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO.- Laisha Wilkins fue criticada en redes sociales por los comentarios que lanzó en su Twitter sobre las pérdidas que sufrieron los fans de Bad Bunny, cuyos boletos fueron clonados o cancelados el pasado fin de semana.

Al retuitear un comunicado de la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, donde se informaba que se les reembolsaría el costo del boleto a los fans que no lograron ingresar al concierto, Laisha Wilkins comentó: “la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías”.

Además emitió una serie de críticas en contra de las personas que adquirieron su boleto en reventa y recordó que en la Ciudad de México se trata de una práctica ilegal.

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar los comentarios y respondieron de forma tajante en contra de la conductora, a quien tacharon de falta de empatía y clasista, a lo que respondió:

“Los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clona boletos… y no me sorprende con las letras de las canciones”.