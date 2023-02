U2 conmemorará "Achtung Baby" con residencia en Las Vegas sin Larry Mullen

LAS VEGAS (EFE).- U2 conmemorará los más de 30 años transcurridos desde la publicación de "Achtung Baby" (1991), uno de sus discos más emblemáticos, con una residencia de conciertos el próximo otoño en Las Vegas (EE.UU.) en la que, por primera vez, a la batería no estará Larry Mullen.



La banda irlandesa ha confirmado a través de su web oficial el estreno de este "show" titulado "U2:UV Achtung Baby Live At The Sphere", que servirá asimismo como presentación del espectacular espacio con forma de esfera en el que se establecerá, el MSG Sphere.

Esta propuesta servirá no solo para celebrar éxitos del álbum "Achtung Baby" como "One", sino también para recordar la icónica gira de "ZOO TV" que siguió su lanzamiento, y permitirá volver a disfrutar del directo de U2 por primera vez desde que se bajaron de los escenarios en diciembre de 2019.

En ese tiempo, especialmente tras el parón de la pandemia, Mullen se sometió a chequeos médicos que le mostraron la necesidad de pasar por quirófano para poder seguir tocando con el grupo más allá de los 61 años actuales.

"Tengo muchas partes del cuerpo que se me caen: las rodillas, los codos, el cuello... Durante la covid-19, cuando no estábamos tocando, tuve la oportunidad de echarme un vistazo y vi que había unos cuantos daños, así que me gustaría tomarme un tiempo para curarme", reveló en una entrevista hace unos meses.

Esa es la razón por la que su hueco tras los platillos lo ocupará el músico holandés Bram van den Berg, miembro de la banda Krezip, tal y como ha informado U2 en su web, aunque hasta ahora siempre habían comentado que nunca saldrían de gira si no lo hacía el cuarteto completo.

"La belleza del Sphere no es solo la tecnología punta que lo hará único, con el sistema de audio más avanzado del mundo, sino también sus posibilidades para crear una experiencia inmersiva en paisajes reales e imaginarios. En resumen, es un lienzo de una escala y resolución incomparables y una oportunidad única. Estaríamos locos si no aceptáramos la invitación", ha alegado el grupo sobre las razones que han motivado esta propuesta.

La vuelta de U2 a los escenarios se producirá pocos meses después de la salida, el próximo 17 de marzo, de su nuevo álbum "Songs Of Surrender", en el que incluirá 40 de sus canciones más célebres "reimaginadas y regrabadas".

El nombre del disco coincide parcialmente con el libro de memorias "Surrender. 40 canciones, una historia", publicado el pasado año por Bono, líder del grupo, que le llevó a realizar a finales del pasado año una pequeña gira por teatros por diversas ciudades como Madrid.