U2 LANZA ´EASTER LILY´, SU SEGUNDO EP DE ESTE AÑO
La banda irlandesa U2 ha vuelto a regalar a sus fans esta Pascua un trabajo sorpresa con la publicación del EP ´Easter Lily´, que incluye seis nuevas canciones y una edición digital de su fanzine ´Propaganda´.
Se trata de la segunda colección de nuevo material presentado este año, después del lanzamiento del EP ´Days of Ash´ el pasado febrero y mientras el cuarteto dublinés continúa con la grabación de su esperado nuevo álbum de estudio.
Ambos EPs llegan después de un largo periodo de silencio de U2 -cuyo último disco de material original ´Songs of Surrender´ se remonta a un lejano 2017- y una etapa de recuperación de su batería Larry Mullen Jr., operado del cuello y espalda en 2023.
Mientras ´Days of Ash´ abordaba "los tiempos caóticos del mundo que nos rodea", ´Easter Lily´ parte de un lugar intimista y más reflexivo al que algunos pueden retirarse en tiempos como estos, con temas sobre "la amistad, la pérdida, la esperanza y, en última instancia, la renovación", explica la banda en un comunicado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Lil Tjay provoca pelea que dejó herido a Offset en Florida
El Universal
La policía de Florida investiga el incidente en el Seminole Hard Rock Hotel donde ocurrió la balacera.
Miky Huidobro descarta pronta reintegración de Tito Fuentes a Molotov
El Universal
El bajista destacó el esfuerzo de Tito Fuentes para superar sus problemas de salud y su compromiso con la recuperación.
SSC-CDMX despliega mil 172 policías para concierto AC/DC en CDMX
El Universal
Policía Bancaria e Industrial y unidades caninas apoyan vigilancia en entradas y alrededores del estadio.