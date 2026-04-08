U2 LANZA ´EASTER LILY´, SU SEGUNDO EP DE ESTE AÑO

La banda irlandesa U2 ha vuelto a regalar a sus fans esta Pascua un trabajo sorpresa con la publicación del EP ´Easter Lily´, que incluye seis nuevas canciones y una edición digital de su fanzine ´Propaganda´.

Se trata de la segunda colección de nuevo material presentado este año, después del lanzamiento del EP ´Days of Ash´ el pasado febrero y mientras el cuarteto dublinés continúa con la grabación de su esperado nuevo álbum de estudio.

Ambos EPs llegan después de un largo periodo de silencio de U2 -cuyo último disco de material original ´Songs of Surrender´ se remonta a un lejano 2017- y una etapa de recuperación de su batería Larry Mullen Jr., operado del cuello y espalda en 2023.

Mientras ´Days of Ash´ abordaba "los tiempos caóticos del mundo que nos rodea", ´Easter Lily´ parte de un lugar intimista y más reflexivo al que algunos pueden retirarse en tiempos como estos, con temas sobre "la amistad, la pérdida, la esperanza y, en última instancia, la renovación", explica la banda en un comunicado.

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