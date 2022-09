Un lugar no define nuestro futuro: exacadémicos

A-AA+

Los tres finalistas de "La Academia 2022", Cesia, Andrés y Mar señalaron que tras salir del reality están "a full" de compromisos laborales, pero no se quejan, ya que eso era lo que querían y actualmente trabajan por su sueño.

"Entramos como personas normales y de la nada salimos y recibimos muchos mensajes, seguidores, varias cosas para hacer, pero fue para lo que entramos en 'La Academia'. Yo al menos logré un paso muy grande en mi carrera y estoy contenta de seguir haciéndolo. Agradecemos todo el cariño que tiene el público que es muy importante para que podamos seguir adelante", señaló Mar en entrevista.

Andrés dijo que mucho del futuro que tengan en la industria musical dependerá del apoyo que tienen de sus fans, por lo que corresponderán a ese cariño.

Rechazaron también que hubiera fraude en la final del show televisivo de Azteca.

Cesia indicó que entiende a los fans que consideran que no fue justo el final.

"Los tres somos ganadores, yo estoy feliz de haber ganado, pero igual hubiera sido si estuviera en el segundo o tercero, pues cualquiera ya tenía seguro el contrato con Sony, que era el paso después de La academia, la cual sólo fue una introducción, pero ahora viene el verdadero trabajo y un lugar no define nuestro futuro, sino la disciplina, la constancia que tengamos y el amor a la música".

Los tres jóvenes compartieron que este 25 de agosto lanzarán individualmente sus primeros sencillos bajo la disquera de Sony Music, temas que ya grabaron en el estudio y también su respectivo videoclip.

Cesia, la llamada "Leona de Honduras", cantará "Me rehúso" de Dany Ocean; Andrés "Antes", de Obie Bermúdez, mientras que Mar "Déjame ir", de Paty Cantú; al día siguiente darán una firma de autógrafos y showcase en un centro comercial en Coapa a las 17:00 horas.

Una balada pop rock es lo que interpretará la ecuatoriana Mar, quien explicó que en estos géneros se siente muy cómoda, pues considera que durante el programa de talentos su voz destacó en esta música.

Cesia compartió que su pieza tendrá un ritmo exótico, una canción que originalmente era género urbano, pero que lo convirtieron en pop, con mezclas.

Andrés hará sonar la mencionada melodía con arreglos muy a su estilo, fresco respetando la esencia que tiene el tema.