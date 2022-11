Usuaria de redes denuncia "estafa" de Ticketmaster en concierto de Harry Styles

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de las diferentes denuncias por fraudes en los boletos del cantante Harry Styles, en su concierto de la Ciudad de México, una usuaria de redes sociales acusó a Ticketmaster de "estafa", luego de que dijo que alguien más utilizó su código del boleto. Por medio de Twitter, la usuaria @luna_deagosto relató la presunta estaba de la compañía.

"Yo solo quiero que @Ticketmaster_Me me explique cómo es posible que alguien más haya entrado con mi boleto al concierto de Harry Styles siendo que lo compré en su puta plataforma y solo yo tenía el código de los boletos. QUE PEDO CON TUS PINCHES ESTAFAS.", se lee en el tuit.

Asimismo, señaló: "Me dijeron que mi boleto había entrado dos horas antes que yo siendo que a las 3:00 pm aún no abrían las puertas para entrar".

"Más de 100 morritas nos quedamos afuera llorando porque nos habían clonado boletos. Principalmente a las que compramos boletos con Will Call", agregó.

Aunado a ello, la joven detalló que "a las chicas que habían comprado sus boletos físicos en la liberación más reciente de @Ticketmaster_Me les rompieron sus boletos en la cara porque les estaba pasando lo mismo. Algunas si tenían la suerte de entrar, pero parecía suerte porque a todas les pedían cosas diferentes".

Finalmente, manifestó su enojo por la respuesta que tuvo por parte de la empresa. "Después de estar insistiendo un rato su respuesta fue decirme 'ni mod'. No vas a poder entrar porque ya escanearon tu boleto" y tampoco aplica un reembolso WEY LAS PUERTAS ABRIERON CASI A LAS 4. Es imposible que alguien hubiera entrado antes", aseveró.