Usuarios reaccionan ante admiración de Kanye West por Hitler

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Kanye West, quien ahora se hace llamar "Ye", volvió a causar polémica recientemente. En una entrevista con el presentador de radio, Alex Jones, aseguró que el máximo dirigente de la Alemania nazi, Adolf Hitler, no fue tan malo.

Esto causó opiniones divididas en redes sociales, especialmente en Twitter, donde algunos usuarios aseguran que Kanye West dijo una verdad incómoda, pero para otros las palabras del rapero sólo causaron molestia.

West menciona que Hitler hizo cosas buenas y que no puede ser clasificado como alguien malo porque todo ser humano tiene valor.

"Bueno, también veo cosas buenas sobre Hitler (...) él inventó autopistas, inventó el micrófono que uso como músico, y no puedes decir que esta persona no hizo algo bueno en algún momento, y estoy harto de ello. Estoy harto de las clasificaciones, todo ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler", aseguró.

Aunque Hitler fue el principal autor del Holocausto, para West también hay cosas rescatables del dictador alemán.

Esta no es la primera vez que sus palabras tienen un impacto importante, pues incluso reconocidas marcas han terminado contratos y colaboraciones con él, tal fue el caso de Adidas que rompió su alianza millonaria con Ye por sus comentarios antisemitas.

Hace unos días, Kanye al igual que su exesposa, Kim Kardashian, habló respecto a la polémica campaña de Balenciaga, asegurando que las celebridades estaban controladas por las personas que verdaderamente influyen en el mundo.

Alex Jones es el director y fundador del programa InfoWars, al que acudió Kanye West. Además se ha encargado de difundir teorías de la conspiración estadounidense, una de ellas tuvo que ver con la masacre en la escuela primaria Sandy Hook.

El presentador dijo que el hecho fue falso, que todo se trataba de un engaño ejecutado por actores de crisis, esto le costó millones de dólares pues los padres de las víctimas lo demandaron por difamación, de acuerdo con información de CNN.

Jones se considera ultraderechista.

En Twitter los usuarios opinan que el programa InfoWars, es bastante malo y que necesita declaraciones como las de West para hacerse viral.

La vestimenta que utilizó Ye durante la entrevista hasta ahora no tiene alguna explicación.