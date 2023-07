Utilizan cerca de 40 iPhones para grabación de corto de lucha libre

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- "Huracán Ramírez vs. La piñata enchilada" es un cortometraje que se puede ver en línea ? en el canal de YouTube de Apple ?, el cual tiene la peculiaridad de haber sido producido completamente en México, con la dirección de Tania Verduzco y Adrián Pérez, también conocidos como "Los Pérez", y grabado con celulares iPhone 14 Pro, que la firma californiana presentó en septiembre de 2022.



"Huracán Ramírez se vuelve a poner la máscara para enfrentar una terrible amenaza: una piñata malvada que está aterrorizando a todo México", es la descripción que Apple otorga sobre la historia.



La compañía resalta las capacidades cinematográficas del iPhone 14 Pro, como la estabilidad del modo Acción, el modo Cine para enfatizar ciertos momentos de la historia y la respuesta visual cuando las condiciones de iluminación no son las mejores.



Además del mítico Huracán Ramírez, también se contó con la participación del luchador Dr. Wagner Jr. como parte del elenco.



"´Huracán Ramírez vs. La piñata enchilada´ rinde homenaje a las películas del siglo pasado, en las que los luchadores eran los héroes que nos hacían soñar con un mundo mejor. La película nos adentra en un universo lleno de personajes auténticos por medio de una historia emocionante, atravesada por una suerte de ideología en torno a la eterna lucha entre el bien y el mal", manifiesta Apple

México en un comunicado de prensa.



En los créditos también están Alexis Zabé, como director de fotografía, y Daniel Huergo von Damm, cabeza de la segunda unidad de fotografía de la realización.

Huergo von Damm, en entrevista, habla de las posibilidades de grabar con un iPhone y cómo entiende el resultado que se obtuvo con "Huracán Ramírez vs. La piñata enchilada".



¿Qué piensas sobre la irrupción de los celulares en el cine?



Contrario a lo que se cree, el iPhone no está sustituyendo una tecnología más robusta, sino que se trata de una herramienta para que empecemos a experimentar un nuevo discurso y narrativa (...) Es tan versátil el teléfono, que simplifica diversos procesos.

El iPhone te permite experimentar mucho más, o por lo menos es lo que yo siento.



¿Es cine el resultado que se obtuvo con el corto?



Sí, claro... Un ejemplo también es el director Harmony Korine, quien incluso ha filmado películas con cámara VHS. Dependiendo de la narrativa y la dinámica de tu rodaje, estas herramientas te pueden ayudar para lograrlo.



¿Crees que prevalezca esta manera de grabar con dispositivos móviles?



Me gusta pensar más en la idea de poder utilizar la herramienta que necesitas para la historia que vas a contar. Es un poco la misma pregunta que hace alusión a la inteligencia artificial, es decir, no me molestaría ver una película programada completamente con esta tecnología.



¿Cuántos iPhone se utilizaron para el corto?



Cada unidad de dos tenía como 20 iPhone... Lo que tuvimos que hacer es entrenarnos para soltar el teléfono y mandarlo a data para bajar el video.



¿Cómo fue tu acercamiento con esta producción?



Con "Los Pérez" había trabajado previamente en un comercial... Ellos junto con la productora me llamaron, además de que también ya había colaborado con Alexis Zabé, uno de mis ídolos y maestros.