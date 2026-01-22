VALENTINO: ADIÓS AL EMPERADOR DE LA MODA

ROMA.- Conmovedora y elegante, como su visión de la moda: así ha descrito el público la capilla ardiente del diseñador Valentino, fallecido el lunes a los 93 años, en una jornada en la que han asistido admiradores y allegados para dar el último adiós en Roma al maestro italiano.

Una alfombra blanca marcaba el camino de los asistentes hasta el féretro, cerrado y presidido por un retrato en blanco y negro del diseñador, en un recorrido flanqueado por jarrones con flores blancas que daban un aire sobrio al ambiente, según constató EFE tras acceder a la capilla ardiente.

A cada lado del ataúd se reunían familiares y allegados, acompañados en algunos momentos por las mascotas de Valentino -sus queridos perros de raza "pug"- mientras la escena se completaba con un par de macetas con flores blancas y un arreglo floral colgando del techo, con música de fondo de tono fúnebre.

EL ADIÓS DEL MUNDO DE LA MODA

El mundo de la moda y de la compañía que creó le brindaron un emotivo adiós, con familiares y su socio, Giancarlo Giammeti, acompañando la llegada del féretro a primera hora de la mañana.

Alessandro Michele, director creativo de la marca, afirmó a los medios tras recorrer la sala que siente "un gran pesar", pero también "una gran alegría" ante el hecho de que el diseñador represente "un ejemplo de vida".

"No me atribuyo ningún tipo de derecho... pero a veces toco sus cosas a través de las habitaciones donde él trabajó, y es hermoso", expresó.

También estuvieron presentes decenas de empleados, como Lucia, quien trabajó como costurera de 1976 a 1996 bajo las órdenes de Valentino y que, entre lágrimas, lo recuerda como "un gran maestro".

Por su parte, otra figura reconocida, la célebre bailarina de ballet Eleonora Abbagnato, rememoró una de las piezas que Valentino confeccionó para una de sus presentaciones: "Cuando bailé en Nochevieja, con plumas de avestruz; la verdadera elegancia, el rojo, la emoción que siempre transmitía, el cariño...".

La capilla ardiente de Valentino estará abierta hasta este jueves en la sede de su fundación, el espacio cultural PM23, creado para preservar y difundir su legado artístico, mientras que el funeral se celebrará mañana viernes en la Basílica de Santa María degli Angeli e dei Martiri.