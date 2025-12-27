logo pulso
Camerino

Van Los Tigres del Norte a Los Simpson

Por EFE

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Van Los Tigres del Norte a Los Simpson

La legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerán en un episodio de ´Los Simpsons´ e interpretarán un corrido mexicano escrito especialmente para el programa, que se emitirá este domingo en FOX.

"Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán ´El Corrido de Pedro y Homero´ este domingo en FOX", indicó este viernes la cuenta oficial en X de la familia más carismática de la televisión en un escrito.

El mensaje lo acompañan dos imágenes de la emblemática agrupación, que tiene más de cinco décadas de historia, subidos a un escenario junto a El Hombre Abeja y Homero Simpson, quien porta un sombrero de estilo mexicano.

Fundada en Sinaloa, la banda regional mexicana es una de las más influyentes de la música norteña, retratando en sus letras la experiencia migrante, las luchas sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos.. 

