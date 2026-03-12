logo pulso
Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

Tras la salida de Sergio Mayer, aumentaron los ataques y la tensión en la casa.

Por El Universal

Marzo 12, 2026 08:56 p.m.
A
Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en reality show

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- "Yo estoy sufriendo violencia psicológica", fue lo que dijo la actriz mexicana Vanessa Arias dentro de la sala de nominación en "La casa de los famosos", de Telemundo, después levantó una mano con la palma hacia afuera y se retiró; este gesto está dando de qué hablar en redes sociales, ya que es una señal de auxilio.

La Jefa pide bajar violencia en la casa

Por su parte, "La Jefa" le explicaba a Vanessa la necesidad de que todos los habitantes de su casa dejaran de tener conductas violentas; el ambiente de ataques aumentó tras la salida de Sergio Mayer.

"El nivel de violencia debe y tiene que bajar ....no quiero escuchar nada, solo quiero saber si está claro", dijo la voz de "La Jefa", mientras Vanessa estaba sentada en la sala de nominación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Vanessa Arias denuncia bullying y señala nominadas

Previo a su nominación, Vanessa dijo: "Porque el bullying no es un juego y menos entre mujeres", expresó, para después mencionar a sus tres nominadas: Caely, Curvy y Celinee; posteriormente, levantó la mano con la palma extendida y salió de la habitación.

En redes, esta señal está dividiendo opiniones, pues muchos la tacharon de ridícula y la invitaron a salir: "Vanessa dice que está sufriendo violencia dentro de la casa. La pregunta es por qué no pide su salida, si está siendo violentada". "Por qué no se sale, no está obligada a estar ahí, que no se compare con las víctimas que sí están sufriendo, usar eso no fue correcto", se lee en las historias de Instagram del reality.

