Vanessa Claudio habla sobre su salida de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Vanessa Claudio es una de las conductoras de televisión más queridas y exitosas de nuestro país. Sin embargo, en las últimas semanas la joven se ha visto envuelta en una serie de escándalos tras su repentina e inesperada salida de TV Azteca.

Vanessa Claudio se desempeñaba como conductora del programa "Al Extremo" desde enero de este año. Pero si bien delante de la pantalla todo parecía estar bien, detrás de la misma no ocurría lo mismo, y por ese motivo la ex pareja de Carlos Arenas decidió abandonar dicho programa.

¿Por qué se fue de "Al Extremo" Vanessa Claudio?

Vanessa Claudio asegura que su salida de "Al Extremo" se debe a que se ha sentido sexualizada frente a la pantalla. La conductora aseguró esto durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube.

Vanessa también confirmó que renunció a varias oportunidades laborales en TV Azteca porque ella exigía respeto hacia su trabajo y a su persona y la televisora no se lo brindaba.

Vanessa Claudio recuerda que los primeros momentos de sexualización se dieron cuando ella trabajaba en el programa "Vengache pa ca" donde se desempeñaba como reportera de calle. "Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía ´¿me gradué de la universidad para esto?", aseguró la puertorriqueña.

Luego Vanessa probó suerte en "Venga La Alegría". Ya no quería ser la que baila, la que canta (...) quería que la gente me viera diferente", dijo la conductora. Fue por este motivo y otros más que Vanessa Claudio decidió irse de TV Azteca a pesar de que ya se había posicionado como una de las presentadoras más exitosas de dicha televisora.

Vanessa también aseguró que cuando estaba en Turquía un "jefe" de ella "no se acercó a mí de la manera más correcta", y de esta forma la conductora dio a entender que sufrió acoso laboral. Mientras tanto, TV Azteca no ha realizado ni lanzado ningún comunicado al respecto en cuento a la situación que planteó Vanessa Claudio. Tampoco se sabe cuál será el siguiente paso en la carrera de la modelo puertorriqueña.