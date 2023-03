Velan a "Chabelo" a unos cuantos kilómetros de Televisa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- A sólo seis minutos de distancia en auto, de lo que fue su casa laboral por varias décadas, Xavier López "Chabelo" pasa su última noche sobre la tierra.

Una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México, a unos cuantos kilómetros de las instalaciones de Televisa San Ángel, donde grababa la emisión "En familia con Chabelo", es la sede de un velorio íntimo al que sólo tuvo acceso la familia y amigos cercanos.

Esa fue la decisión que comunicó desde la tarde su hijo Xavier López Miranda, pidiendo a la prensa respeto a ello.

"Se dio entero a su público, entregó toda su vida al trabajo y creo a mi padre le hubiera gustado eso, que tuviéramos un momento para la familia", indicó

La productora Carla Estrada, el músico Sabo Romo y el comediante Mauricio Herrera, han sido algunos de los famosos que han acudido al lugar.

Estrada recordó que hace dos semanas, durante su cumpleaños, sostuvo comunicación con "Chabelo". "Me mandó un mensaje cantándome las Mañanitas", comentó.

"Una de las últimas veces que estábamos ahí, en su casa, le dije: Xavier, vamos a grabarte, no sé si el día de mañana hagamos un libro o una bioserie. Y me decía: 'sí Carla, vamos a hacerlo'. Pero la verdad es que nunca lo hicimos", detalló.

Durante la carrera por sacar algunas palabras al actor Sergio Basáñez ("La Herencia"), la comediante Nora Velázquez ("¿Qué nos pasa?") fue chocada por integrantes de la prensa que no la reconocieron. Incluso le pidieron se quitara, a lo que ella respondió molesta.

Pierre Angelo ("La Familia P.Luche"), otro de los asistentes, recordó que si algo tenía Xavier López, era su disciplina y el uso de la mercadotecnia. "Llegué a ir a su oficina y era impresionante verlo con los clientes, una persona muy derecha", externó.

Hasta el momento, la familia de Xavier López no ha informado el destino de los restos mortales del conductor.