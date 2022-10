Verónica Castro se pronuncia ante las acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Verónica Castro habló de las acusaciones hechas por Tiara, una joven que pertenecía a un grupo de seguidoras con la que se comunicaba con frecuencia, en las que aseguró que la primera actriz acosó sexualmente a sus fans al tocar temas íntimos y de connotación sexual a lo largo de diferentes video llamadas. Sin embargo, Castro ya habló y aseguró que dichos señalamientos le "dan asco" y le parecen "de terror".

En una entrevista con "Ventaneando", la actriz de 69 años explicó cómo fue que comenzó su trato con sus seguidoras, las cuales se hacían llamar de diferentes formas; "fantasmitas" "rositas salvajes" y "tremendas", las cuales fueron organizadas por Tiara para entrar en comunicación con la famosa.

La convivencia –explicó- comenzó durante la pandemia, Verónica indició que, en las primeras conversaciones, las fans le preguntaban acerca de las telenovelas en las que había trabajado durante los ochentas que, en ese momento, estaban retransmitiendo en televisión, unas de ellas fueron "Rosa Salvaje", "Los exitosos Pérez" y "Pueblo chico e infierno grande"; sus fans le llamaban "abuelita".

Las fans de Castro –detalló- se "regodeaban" de los besos y los abrazos, lo que le parecía normal por la edad en la que se encuentran, pero la actriz se limitó a escucharlas, pues no quedaba en ella aconsejarles que no hablaran de esos temas o no vieran ese tipo de contenidos, "me iban a mandar a la fregada", destacó.

"Era un tema que tocaban ellas y que querían abordar en grupo", señaló.

Además, aseguró que las primeras conversaciones por video llamada tuvieron lugar luego de que sus fans le enviaran un regalo. "Se juntaron para mandarme un regalo; un oso de peluche", con motivo de que Castro les expresaba que tenía mucho frío por la temporada y por las operaciones a las que se había sometido en ese momento.

Una de las madres de sus fans fue quien llevó el obsequio hasta su casa, de acuerdo con las declaraciones de Verónica, y aclaró que, en varias ocasiones, conversó con las madres y padres de sus seguidoras, por lo que no había ninguna maldad ni pretensión detrás de las conversaciones que entablaron.

"Pusieron cosas fueras de contexto", expresó y, en este sentido, Castro sugirió que alguien manipuló a Tiara para que actuara como lo hizo.

Cuando se le preguntó acerca de si sabía quién era Tiara, la actriz dijo que no la conoce realmente, pero le daba la impresión que era una persona con una gran necesidad de amor y guía. "La siento desubicada, como que está por un lado para otro" y sugirió que, probablemente, alguien manipuló a la joven para que actuara como lo hizo, pues considera que es muy joven para tener todos esos malos sentimientos. "No puede tener tanta maldad y ser tan joven".

En la entrevista, Verónica Castro aseguró que no había ningún tema con el que entabló conversación con sus fans del que ahora se arrepienta. "Te lo juro que a mí me da asco, lo que acaban de decir esas gentes es de terror" y aseguró que si se tratara de una hija suya, ella sería la primera que reprobaría un comportamiento de esa clase.

También reconoció que, en algún momento, extendió la invitación a sus fans de que la visitaran en su casa de Acapulco, pero aclaró que, así como invitó a sus seguidoras, a lo largo de los años ha hecho esa misma propuesta a los medios de comunicación, a sus amistades del medio del espectáculo y a sus seres queridos.

"Yo siempre a quien quiera siempre les hago la invitación, cuando vengan para Acapulco si quieren llegar (...) Yo soy una persona que abro la puerta de mi casa, no hay nada que esconder, nada que guardar", mencionó.

Además, expresó que si las jóvenes se sintieron acosadas debería interponer una demanda, justo a su madre o padre, y no sólo convertirlo en un señalamiento mediático. A la fecha, varias de sus fans lanzaron un comunicado en el que se deslindaron de las acusaciones en contra de la actriz; con varias de ellas Verónica sigue en contacto y ve, desde la distancia, las novelas donde aparece y se retransmiten en televisión privada.

Finalmente, la actriz compartió que ya se puso en contacto con un grupo de abogados para asesorarse, pues está en búsqueda de que se difunda una disculpa pública.

Luego de que esta entrevista se trasmitiera en vivo, el periodista Gustavo Adolfo Infante cuestionó la forma en que la actriz fue entrevistada, pues aseguró que más que un formato periodístico se recurrió a una "lavada de imagen" para defender a la actriz de las acusaciones.