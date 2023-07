Víctimas de Michael Jackson alegan complicidad de una de sus empresas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- Cuatro años después del lanzamiento del documental "Leaving Neverland" (HBO), que reavivó el debate sobre las acusaciones de abuso sexual y abuso infantil que persiguieron a Michael Jackson durante sus últimos años de vida, las presuntas víctimas que compartieron sus testimonios en el proyecto de 2019 podrían finalmente llevar su caso a juicio, enfrentándose a MJJ Productions, una de las empresas del fallecido cantante.

De acuerdo con medios internacionales, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de California determinó que Wade Robson y James Safechuck, dos bailarines que alegan haber mantenido relaciones íntimas con la voz de "Billie Jean", tienen un caso legal que puede ser juzgado. Los demandantes afirman que el personal de la compañía fue cómplice y ayudó en el supuesto delito cometido por Jackson hacia ellos, así como en su encubrimiento.

"La muerte de un abusador sexual no priva a sus víctimas de su día en la corte y, a su vez, de justicia y curación", detallaron Robson y Safechuck en un comunicado.

"Jackson no es demandado personalmente en este caso, su compañía sí, y su compañía tendrá todas las oportunidades para defenderse en el juicio", agregaron.

Cabe mencionar que en 2013, Robson inició una demanda y detalló que fue víctima del famoso durante un periodo de siete años. En aquel entonces, "USA Today" explicó que el caso fue desestimado debido al estatuto de limitaciones de California para demandar el patrimonio de alguien fallecido. Recordemos que el Rey del Pop murió el 25 de junio de 2009.

Posteriormente, el caso se modificó para acusar a las compañías de producción de Michael Jackson: MJJ Productions y MJJ Ventures. En 2017, el juez Mitchell Beckloff de la Corte Superior del condado de Los Ángeles falló en contra de las afirmaciones de Wade sobre los "actos sexuales forzados", sin declarar responsabilidad a estas.

Aunque los polémicos casos ocurrieron en momentos distintos, dado que Safechuck también se pronunció legalmente en 2014, ambos han enfrentado obstáculos.

¿Por qué se retomó el caso contra MJJ Productions, la empresa de Jackson?

"Entertainment Weekly", una revista de entretenimiento que obtuvo una copia del fallo actual por el abogado demandante señala que el juicio se centrará en determinar si la productora tenía el deber legal de proteger a Wade y James de la violencia que sufrieron cuando eran niños. La empresa argumentó que no tenían esa responsabilidad porque "no tenían la capacidad de controlar a Jackson, su único propietario, o sus interacciones con los jóvenes".

Ante estas declaraciones, el Tribunal de Apelación estuvo en desacuerdo y dictaminó que "una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de sus empleados no está exenta de un deber afirmativo de proteger a esos niños simplemente porque es propiedad exclusiva del perpetrador del abuso".

¿Hubo testigos de los supuestos actos de Jackson?

En la publicación de "Weekly" se explica que el fallo abarca reclamos de complicidad por parte de los empleados de MJJ. Según se dice, el guardia de seguridad habría presenciado a Jackson poner su mano entre las piernas de Robson cuando estaban en las atracciones de Neverland Ranch, propiedad del artista, así como de ver tocar partes íntimas del menor en el estudio de baile. Además, el personal habría hecho bromas diciendo que Jackson no tenía parejas porque le gustaban "los niños pequeños".

"Nadie denunció el abuso a la policía ni a ninguna autoridad", se menciona en el "documento".

Wade y James comunicaron finalmente: "Nos complace que el Tribunal de Apelación se haya tomado su tiempo y haya considerado todos los hechos y la ley aplicable en estos casos".

Hasta el momento esperarán "los argumentos orales el próximo mes y la eventual decisión del Tribunal de Apelaciones".