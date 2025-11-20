VIDEO | Primer avance de la nueva precuela de Los Juegos del Hambre
"Amanecer en la Cosecha" contará el origen de Haymitch, 24 años antes de la saga original
La película "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" estrenó su primer avance oficial, donde ahora seguiremos al personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. Esta adaptación de la novela homónima está basada en el quinto juego de la saga y se sitúa 24 años antes de los 74 Juegos del Hambre, evento que da inicio a la primera película.
Francis Lawrence, director de la trilogía original y de las precuelas, regresa una vez más para contar la historia de Haymitch Abernathy, quien más tarde se convertirá en el alcohólico mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.
Otro personaje conocido que aparece en el tráiler es Effie Trinket. La versión joven del icónico personaje, interpretado originalmente por Elizabeth Banks, será interpretada ahora por Elle Fanning, una de las actrices más destacadas de los últimos años en Hollywood.
El adelanto también muestra a Ralph Fiennes como el futuro Presidente Snow, acompañado del joven Plutarch Heavensbee, interpretado por el nominado al Oscar Jesse Plemons. La historia regresa al mundo de Panem durante la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, donde veremos a un joven Haymitch luchando por sobrevivir en la arena.
El elenco también incluye a:
Whitney Peak como Lenore Dove Baird
Mckenna Grace como Maysilee Donner
Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee
Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier
Maya Hawke como Wiress
Lili Taylor como Mags Flanagan
Ben Wang como Wyatt Callow
Iona Bell como Lou Lou
Molly McCann como Louella McCoy
Elle Fanning como Effie Trinket
Kieran Culkin como Caesar Flickerman
Glenn Close como Drusilla Sickle
Billy Porter como Magno Stift
La película de " Los Juegos del Hambre: Amanecer de la Cosecha" llegará a cines y salas IMAX el próximo 20 de noviembre de 2026, siendo uno de los estrenos más esperados por los fans de la saga.
