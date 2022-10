VIDEO: Alex Lora compone canción a Checo Pérez tras ganar el GP de Singapur

Sergio Pérez logró subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio de Singapur tras completar una espectacular carrera. El público mexicano se llenó de euforia por el triunfo de "Checo" Pérez, y uno de ellos fue Alex Lora.

El cantante de El Tri, quien es uno de los grandes exponentes del Rock Urbano de nuestro país, le compuso al piloto mexicano una pequeña canción en la que destaca lo hecho por el piloto en el circuito de Marina Bay.

A través de las redes sociales de Escudería Telmex fue como se dio a conocer la composición de Lora, "Felicidades campeón, la hiciste. Felicidades, campeón. Bien Hecho, lograste ser el mejor. Felicidades, campeón. No existe nadie mejor que tú", cantó y también mandó un mensaje al piloto, "Felicidades 'Checo' Pérez, el número 1 y que viva el Rock and Roll".

"Checo" Pérez consiguió su cuarto triunfo en su trayectoria como piloto de la Fórmula 1 y estas han significado alegría y celebración en México. Hasta el momento, suma 23 podios en el "Gran Circo", y las felicitaciones por su más reciente triunfo no se han hecho esperar y el claro ejemplo es el sentir que Alex Lora mostró con su canción dedicada al piloto.