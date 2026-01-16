Video: Continúa rodaje de "Mi Rival" en Centro Histórico
Las grabaciones de la telenovela en la Caja Real generó confusión por sellos de clausura
Las grabaciones de la telenovela Mi Rival continúan en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde este jueves la producción ocupó distintas calles y edificios emblemáticos de la capital.
Durante la jornada, algunos transeúntes se sorprendieron al observar el edificio de la Caja Real con sellos de clausura, lo que generó confusión entre quienes transitaban por la zona. Sin embargo, se trató únicamente de utilería colocada como parte de una escena de la telenovela, sin relación con algún procedimiento oficial o administrativo.
La producción instaló equipo técnico y camerinos móviles en calles como Aldama, Galeana y en los alrededores de la Plaza de San Francisco, lo que ocasionó movimiento constante y ajustes temporales a la vialidad en esta zona del primer cuadro de la ciudad.
El melodrama es producido por Carmen Armendáriz y cuenta con las actuaciones de Sebastián Rulli, Alejandra Barros, Ela Velden y Arturo Peniche.
La telenovela se encuentra en su cuarto mes de grabación en San Luis Potosí, con locaciones tanto en la capital como en Villa de Reyes, y tiene previsto concluir filmaciones para entrar a etapa de posproducción.
Cierran calles del Centro Histórico por filmación
Tránsito Municipal recomienda rutas alternas por cierre de avenidas Constitución, Sevilla y Olmedo, y Teresa Santillán
El estreno de "Mi Rival" está programado para marzo de 2026 a través del canal Las Estrellas, con una temporada inicial de 50 capítulos.
