logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Fotogalería

ALEGRÍA ENTRE AMIGOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Video: Continúa rodaje de "Mi Rival" en Centro Histórico

Las grabaciones de la telenovela en la Caja Real generó confusión por sellos de clausura

Por Redacción

Enero 16, 2026 12:47 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Las grabaciones de la telenovela Mi Rival continúan en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde este jueves la producción ocupó distintas calles y edificios emblemáticos de la capital.

Durante la jornada, algunos transeúntes se sorprendieron al observar el edificio de la Caja Real con sellos de clausura, lo que generó confusión entre quienes transitaban por la zona. Sin embargo, se trató únicamente de utilería colocada como parte de una escena de la telenovela, sin relación con algún procedimiento oficial o administrativo.

La producción instaló equipo técnico y camerinos móviles en calles como Aldama, Galeana y en los alrededores de la Plaza de San Francisco, lo que ocasionó movimiento constante y ajustes temporales a la vialidad en esta zona del primer cuadro de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El melodrama es producido por Carmen Armendáriz y cuenta con las actuaciones de Sebastián RulliAlejandra BarrosEla Velden y Arturo Peniche.

La telenovela se encuentra en su cuarto mes de grabación en San Luis Potosí, con locaciones tanto en la capital como en Villa de Reyes, y tiene previsto concluir filmaciones para entrar a etapa de posproducción.

LEA TAMBIÉN

Cierran calles del Centro Histórico por filmación

Tránsito Municipal recomienda rutas alternas por cierre de avenidas Constitución, Sevilla y Olmedo, y Teresa Santillán

El estreno de "Mi Rival" está programado para marzo de 2026 a través del canal Las Estrellas, con una temporada inicial de 50 capítulos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar
El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar

El significado del brazalete de Christian Nodal para Ángela Aguilar

SLP

El Universal

El cantante Christian Nodal muestra su amor a Ángela Aguilar con un brazalete exclusivo diseñado por él mismo.

Video: Continúa rodaje de "Mi Rival" en Centro Histórico
Video: Continúa rodaje de "Mi Rival" en Centro Histórico

Video: Continúa rodaje de "Mi Rival" en Centro Histórico

SLP

Redacción

Las grabaciones de la telenovela en la Caja Real generó confusión por sellos de clausura

Julio Iglesias niega rotundamente las acusaciones de abuso sexual
Julio Iglesias niega rotundamente las acusaciones de abuso sexual

Julio Iglesias niega rotundamente las acusaciones de abuso sexual

SLP

El Universal

El cantante Julio Iglesias se pronuncia ante las acusaciones de abuso sexual que enfrenta.

Bad Bunny advierte que pondrá a bailar a todos en Super Bowl
Bad Bunny advierte que pondrá a bailar a todos en Super Bowl

Bad Bunny advierte que pondrá a bailar a todos en Super Bowl

SLP

El Universal

El puertorriqueño será la estrella del espectáculo del medio tiempo