Vigente, tarifa de 13.50 pesos en transporte público

El Gobierno del Estado autorizó un incremento a la tarifa del transporte público urbano en San Luis Potosí, la cual pasó de 12.50 a 13.50 pesos por viaje, ajuste que comenzó a aplicarse este viernes 16 de enero.

En prepago, el costó general sigue en 12.5o pesos y la tarifa especial para estudiantes y adultos mayores quedó en 6 pesos.

De acuerdo con información oficial, aunque concesionarios del transporte habían planteado una tarifa de hasta 15 pesos, la autoridad estatal intervino para contener el ajuste y avaló únicamente un incremento de un peso.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), encabezada por Araceli Martínez Acosta, formalizó el acuerdo con los concesionarios, quienes asumieron compromisos relacionados con el cumplimiento de disposiciones en materia de seguridad vial y operación del servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ajuste tarifario se da en un contexto en el que la ciudadanía potosina ha expresado reiteradas quejas por diversas deficiencias del transporte urbano, entre ellas el estado físico de las unidades y los tiempos de espera.