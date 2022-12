VIDEO: Luis Chávez confiesa al Escorpión Dorado: "Dejamos ir el resultado"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Luis Chávez, el futbolista del momento para la Selección Mexicana, compartió auto con el Escorpión Dorado para su emisión "Al Volante", donde compartió qué sintió al tirar el gol por el que será recordado en el Mundial de Qatar.

"Contrastante, como dices, por los resultados no puedo estar contento plenamente porque obviamente yo quería quedarme unos días más y seguir avanzando de ronda... Nos habíamos fijado estar en un quinto partido y ahora no llegamos ni al cuarto".

Respecto al desempeño de la Selección Mexicana que se enfrentó a Argentina dijo que no entendieron lo que "El Tata" Martino les planteó.

"Nos la pasamos defendiendo y nunca tuvimos el valor, no entendimos bien lo que 'El Tata' nos quiso decir o cómo quería que jugáramos". El seleccionado por el que los clubes en Europa ya han alzado la mano reconoció que "dejamos ir resultado y ya al último ya no nos alcanzó".



Luis Chávez confiesa sentirse ansioso por saber si jugará en Europa

Sobre el guiño que lanzó en redes sociales el club alemán Bayer Leverkusen, Luis Chávez espera que se logre una propuesta formal y reconoció que está ansioso por lo que pueda ocurrir con su futuro.

Además compartió que estuvo a punto de dejar de jugar a los 15 años.

"Yo iba a dejar de jugar a los 15 años, cuando salí de Pachuca, y después me toca ir a Tijuana y ahí es donde empecé a jugar", dijo.

Decisión que de haberla tomado no hubiera logrado jugar como titular en la Selección Nacional, con la que anotó un gol en el partido contra Arabia Saudita.



México vs. Argentina: ¿cómo vio la polémica de Messi y Canelo?

Luis Chávez también habló con el Escorpión Dorado sobre la polémica que se generó tras el tuit que lanzó "Canelo" Álvarez, donde amenazaba a Messi por supuestamente haber pateado un jersey de la Selección Mexicana.

El futbolista del Club Pachuca consideró que se trató de un ángulo mal tomado porque Messi sólo se estaba quitando el zapato.

Finalmente, Luis Chávez compartió con el Escorpión y sus fans que: "Quiero jugar otro mundial, quiero jugar en Europa, quiero volver a ser campeón, obviamente llegar al quinto partido con la Selección", reconoció.