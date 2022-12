VIDEO: Seguridad confunde a integrante de Slipknot con fan y forceja con él

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes, durante su presentación en Guadalajara, Jalisco, la banda estadounidense de metal, Slipknot tuvo una experiencia un tanto confusa.

Pues su percusionista Michael Pfaff o también conocido como "Tortilla Man" tuvo que forcejear con los guardias de seguridad que no le permitían subir al escenario.

El integrante de la banda quien al parecer fue confundido con un fan, tuvo que ser liberado por miembros del Staff quienes rápidamente actuaron para que la situación no pasara a mayores.

En el video que circula en redes sociales se puede observar que posterior a su liberación, "Tortilla Man" sube al escenario y agradece haciendo reverencias y un corazón con ambas manos.

Al respecto la banda no ha mencionado nada en sus redes sociales, solamente un agradecimiento a su público mexicano.