Viralizan video de Shakira haciéndole una señal obscena a Piqué

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- La expareja conformada por Shakira y Piqué volvió a dar de qué hablar tras un inesperado reencuentro a tan solo unos días de haber llegado a un acuerdo definitivo sobre la custodio de sus dos hijos Sasha y Milán.

La colombiana y el español fueron captados juntos durante un evento deportivo, pero no cualquier evento, un partido de béisbol en el que su hijo, Milán, se convirtió en subcampeón de la liga infantil de Catalunya.

Pero lo que ha causado polémica es la filtración de un video en el que la intérprete de "Hips don´t lie" aparece detrás de las rejillas del campo de juego y haciendo una señal obscena.

Las imágenes fueron dadas a conocer por el programa español "Socialité", quienes se han aventurado a decir que este peculiar gesto iría dirigido al padre de sus hijos: "No hay lugar a dudas. Vemos claramente cómo Shakira levanta el dedo para hacer una peineta (señal obscena) y todo indica que va dirigida a su ex, que se encuentra en el campo en ese momento", dijeron los conductores.

Aunque en la grabación no se ve al exdelantero del Barcelona, si se puede ver a Shakira llevándose la cara a la mano para después levantar el dedo medio y tocarse uno de sus ojos.

La emisión española, incluso presento al periodista Marc Leirado como testigo de los hechos, y afirmó que este comportamiento de la colombiana fue para su ex y no para la prensa que ahí se encontraba, como muchos aseguraron.

"Lógicamente Shakira estaba mirando hacia la grada en la que estaba Piqué. Así que no hay ninguna duda de que iba dirigida a él. Dudo mucho que fuera dirigida a la prensa, como opinan algunos porque ella siempre ha sido muy amable con la prensa", dijo.

Cabe destacar que explicaron que Piqué no se esperaba la aparición de la cantante y aunque no cruzaron una sola palabra durante todo el juego, al final sí se juntaron para aparecer en la foto del recuerdo.