VISITARÁN LA CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Tom Welling, el actor que dio vida a Clark Kent, y Michael Rosenbaum, intérprete de Lex Luthor en la serie "Smallville" visitarán la Ciudad de México para encontrarse con los fans que crecieron viendo uno de los programas que, en su momento, alcanzó uno de los niveles más grandes de audiencia.

En esta ocasión, los actores de "Smallville" estarán presentes el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en la convención La Mole, que se llevará a cabo en la capital del país, donde los asistentes podrán convivir con ellos.

Tom Welling asistirá a la convención del 13 al 15 de marzo, mientras que Michael Rosenbaum estará presente los días 14 y 15 de marzo. Ambos participarán en sesiones de convivencia y firma de autógrafos para los fans de los superhéroes.

La Mole se realizará en el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. La forma más fácil de llegar es en la estación Metrobús Poliforúm.

"Smallville", estrenada en 2001, buscó reinventar al famoso superhéroe, creado en 1933, a través de un drama adolescente, en el que cada episodio mostraba a Clark Kent intentando equilibrar su vida adolescente y enfrentando villanos al mismo tiempo que encontraba su camino hacía convertirse en Superman.

En la serie se mostraba la compleja amistad entre el "hijo de Krypton" y el villano que buscaba aniquilarlo: Lex Luthor, dejando claro que más allá de héroes y villanos existían personas con conflictos, ambiciones y traiciones, que los llevaron a ganarse su papel como el héroe y el villano en las películas, series y cómics, donde aparecen.

La popularidad de "Smallville" permitió que el proyecto de Warner Bros se mantuviera al aire durante 10 temporadas (2001-2011). Además de permanecer en la memoria de los fans, la serie abrió el camino a otras producciones de superhéroes como "Arrow" (2012) y, posteriormente, "Flash" (2014), entre otros proyectos.