logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Fotogalería

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

VISITARÁN LA CDMX

LOS PROTAGONISTAS DE "SMALLVILLE" VENDRÁN A MÉXICO A LA CONVENCIÓN LA MOLE PARA ENCONTRARSE CON LOS FANS QUE CRECIERON con la serie

Por El Universal

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
VISITARÁN LA CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Tom Welling, el actor que dio vida a Clark Kent, y Michael Rosenbaum, intérprete de Lex Luthor en la serie "Smallville" visitarán la Ciudad de México para encontrarse con los fans que crecieron viendo uno de los programas que, en su momento, alcanzó uno de los niveles más grandes de audiencia.

En esta ocasión, los actores de "Smallville" estarán presentes el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en la convención La Mole, que se llevará a cabo en la capital del país, donde los asistentes podrán convivir con ellos.

Tom Welling asistirá a la convención del 13 al 15 de marzo, mientras que Michael Rosenbaum estará presente los días 14 y 15 de marzo. Ambos participarán en sesiones de convivencia y firma de autógrafos para los fans de los superhéroes.

La Mole se realizará en el World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. La forma más fácil de llegar es en la estación Metrobús Poliforúm.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Smallville", estrenada en 2001, buscó reinventar al famoso superhéroe, creado en 1933, a través de un drama adolescente, en el que cada episodio mostraba a Clark Kent intentando equilibrar su vida adolescente y enfrentando villanos al mismo tiempo que encontraba su camino hacía convertirse en Superman.

En la serie se mostraba la compleja amistad entre el "hijo de Krypton" y el villano que buscaba aniquilarlo: Lex Luthor, dejando claro que más allá de héroes y villanos existían personas con conflictos, ambiciones y traiciones, que los llevaron a ganarse su papel como el héroe y el villano en las películas, series y cómics, donde aparecen.

La popularidad de "Smallville" permitió que el proyecto de Warner Bros se mantuviera al aire durante 10 temporadas (2001-2011). Además de permanecer en la memoria de los fans, la serie abrió el camino a otras producciones de superhéroes como "Arrow" (2012) y, posteriormente, "Flash" (2014), entre otros proyectos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mijares celebra 40 años de carrera con nuevas colaboraciones
Mijares celebra 40 años de carrera con nuevas colaboraciones

Mijares celebra 40 años de carrera con nuevas colaboraciones

SLP

El Universal

Descubre cómo Manuel Mijares celebra sus 40 años de trayectoria con un espectacular concierto sinfónico en el Auditorio Nacional.

Carlos Vives lanza Te dedico como adelanto de su nuevo álbum El último disco
Carlos Vives lanza Te dedico como adelanto de su nuevo álbum El último disco

Carlos Vives lanza 'Te dedico' como adelanto de su nuevo álbum 'El último disco'

SLP

EFE

El video musical de 'Te dedico', protagonizado por Pedro Vives, refleja la importancia de vivir el amor de manera auténtica en un mundo de relaciones fugaces.

Zayn Malik llevará su gira The Konnakol Tour al Estadio GNP de México
Zayn Malik llevará su gira The Konnakol Tour al Estadio GNP de México

Zayn Malik llevará su gira 'The Konnakol Tour' al Estadio GNP de México

SLP

El Universal

OCESA anuncia la llegada de Zayn Malik y Harry Styles a México para ofrecer conciertos en el Estadio GNP

BTS Revoluciona con un Nuevo Light Stick para su Próximo Concierto
BTS Revoluciona con un Nuevo Light Stick para su Próximo Concierto

BTS Revoluciona con un Nuevo Light Stick para su Próximo Concierto

SLP

El Universal

BTS vuelve a los escenarios con un Light Stick mejorado para su gira mundial ARIRANG 2026. ¡Entérate de todo!