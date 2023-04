Viuda de Andrés García defiende a Luis Miguel

A-AA+

En las últimas horas Luis Miguel se convirtió en el blanco de críticas por parte de usuarios de redes sociales y hasta algunos comunicadores por no pronunciarse sobre la muerte de Andrés García, con quien mantuvo una amistad por varios años y que incluso le consiguió su primera oportunidad de televisión.

El cantante fue llamado "insensible" y hasta "malagradecido" por algunas personas, entre ellas Gustavo Adolfo Infante; sin embargo, Margarita Portillo, viuda del actor, salió en su defensa y aseguró que ni ella ni el propio Andrés le habrían reprochado su ausencia y mucho menos su silencio.

En un encuentro con los medios, durante el funeral del primer actor, Portillo explicó que comprende el hermetismo con el que siempre se ha manejado el intérprete de "Suave", pero eso no quiere decir que no le duela la partida de alguien que significó tanto en su vida:

"Es una persona muy privada, y yo lo entiendo y lo respeto, yo sé que él está en silencio sufriendo, porque yo sé lo que se quería uno y otro. Para Andrés él era como un hijo y lo quería muchísimo", dijo.

Sobre los ataques que el llamado "Sol de México" ha llegado a recibir, Portillo pidió a la gente que no juzgaran lo que no conocen, pues a pesar del distanciamiento que hubo entre ambos famosos, el cariño jamás desapareció.

"Para la gente es muy fácil juzgar y no saben el cariño o la relación que se tuvieron, Andrés nunca le reprochó nada", agregó.

Quien sí estuvo presente y acompañándola en estos difíciles momentos fue Aracely Arámbula, expareja del cantante y madre de sus dos hijos menores. Incluso, le dedicó algunas palabras al fallecido histrión y aseguró que García no sólo llegó a convivir con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con Luis Miguel, sino que también les guardaba un gran cariño.