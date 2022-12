Vive Latino 2023: Este es el cartel completo por día

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Ya casi está todo listo para la edición número 25 de uno de los festivales de música más grandes de México, el Vive Latino. Para este año los organizadores del evento retomaron algunas viejas tradiciones como celebrarlo durante el primer trimestre del año y que su duración sea tan sólo de dos días.

Será el próximo 18 y 19 de marzo cuando miles de amantes de la música se congreguen en el Foro Sol para vibrar junto a 79 artistas de diferentes idiomas y nacionalidades. El cartel de este año incluye a grandes bandas como Red Hot Chili Peppers, Austin TV, Los Bunkers, Café Tacvba y Los Caligaris a la cabeza.

Para todos los fans ansiosos de saber cómo quedarían distribuidos estos artistas en los dos días de duración, hace unas horas y a través de las redes sociales del evento se reveló el line up por día, causando grandes sorpresas.

Para arrancar actividades, el sábado 18 se presentarán Austin TV, Café Tacvba, Caligaris, Carín León, Carla Morrison, Daniela Spalla, Esteman, La Santa Cecilia, León Larregui, Lila Downs, Los Claxons, Los Estrambóticos, MC Davo, Miranda!, Monsieur Periné, Reyno, Sen Senra y Sergio Arau, sólo por mencionar algunos.

Mientras que el domingo 19 retumbarán las canciones de Allison, Amandititita, Batallas de Campeones delux, Elsa y Elmar, Enjambre, Leonardo de Lozanne, Los Bunkers, Los Dynamite, Los Pericos, Lost Acapulco, Pesado, Plastilina Mosh, The Black Crowes, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Vivir Quintana y Red Hot Chili Peppers, quienes se espera sean los encargados de cerrar con broche de oro.

Aunque los boletos salieron a la venta hace ya varias semanas, para aquellos indecisos que aún no tengan sus entradas aún quedan algunas en taquillas y a través de la página de Ticketmaster, pero es importante mencionar que la venta al público se ubica en la fase 4 y el abono para los dos días de festival tiene un precio de 3 mil 800 pesos. También se podrán conseguir entradas por día, pero estas estarán disponibles a partir del 9 de diciembre y hasta agotar existencias.

¡Así quedó el cartel por días de #VL23! Que chulo se va a poner esto.

