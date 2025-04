Vocalista de Scorpions contrae virus a días de su gira por México

El vocalista de Scorpions, Klaus Meine, suspendió su concierto del pasado 26 de abril en Buenos Aires, Argentina, debido a una afectación en la garganta. En redes sociales, hay incertidumbre por las próximas presentaciones, incluida, una en México.

"Con gran pesar, los escorpiones no podrán actuar en Buenos Aires esta noche. Klaus ha contraído un virus y sospecha laringitis; desafortunadamente no puede cantar. La banda manda enormes disculpas a todos sus queridos fans en Argentina y están sumamente decepcionados de no poder tocar. Harán todo lo posible para volver a Argentina en el futuro", dice el mensaje.

La banda alemana ya no ha informado más sobre la situación de salud de Meine, previo a su presentación planeada para el próximo 6 de mayo en la Feria de Aguascalientes y una más en Puebla, el próximo 8 de mayo.