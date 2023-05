"Volverte a ver", el documental de cuando los cadáveres hablan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El documental que estrena este jueves en cines cuenta lo encontrado en 2017 en la fosa común de Jojutla, donde las autoridades de Morelos depositaron cerca de 100 cuerpos humanos

El cuerpo atado de manos y pies, aún vestido, era del sexo femenino y presentaba una herida con arma punzocortante en un lado del tórax. El reporte oficial marcó que se le realizó la necropsia de ley y que la muerte de la víctima de 1.47 metros de estatura, era por causa indeterminada.

En otro momento las autoridades morelenses afirmaron que sólo eran 35 personas las que se encontrarían ahí. Conforme pasaron los días en la apertura, el censo llegó a cerca de un centenar de cuerpos entre hombres, mujeres y un niño.

Otro de los casos fue el de María Hernández, a cuyo hijo secuestraron y asesinaron. Cuando lo quiso enterrar, la fiscalía le pidió que se quedara en el Servicio Médico Forense para continuar las investigaciones. Un día se enteró que su hijo ya había sido enterrado en esa fosa común de Jojutla, en Morelos.

El día a día de la apertura de la fosa ocurrida en 2017, el papel de las autoridades y el de las mamás de los desaparecidos, fue retratado por la cineasta Carolina Corral Paredes en el documental "Volverte a ver", que estrena este jueves en salas comerciales y a partir de este viernes en Cineteca Nacional.

Antes del largometraje se proyectará el corto animado "Llueve", también dirigido por la realizadora, del cual versa sobre uno de los cuerpos encontrados.

"Estuve varios días (en la zona de la fosa) y fue justo en lugar de entrevistar, avocarme a grabar lo que sucedía. Para mí las historias de desaparecidos a donde les meten suspenso se me hace un poco grosero porque no hay necesidad. Aquí nos íbamos enterando de todo conforme todos los demás", recuerda Corral Paredes.

"Era claro que la fiscalía había escondido cuerpos y maltratado, que las autoridades actuaron mal, que cuando hay una cámara hacen como que trabajan y cuando no, no. Era mostrar todo y que la gente (el público) lo viera, ver de qué estaba hecha la fiscalía y de qué las mamás", añade.

La realizadora se involucró en 2011 con el Movimiento por la Paz y tuvo contacto con familias de víctimas en varias partes de México. Tiempo después en Morelos, algunas mamás comenzaron a pedir abrir fosas comunes creadas por las autoridades, porque estaban aseguran que ahí estarían sus familiares.

Llegó un momento en que la fiscalía estatal decidió demandar a las mamás y eso atrajo la mirada no sólo de ella, sino de la prensa nacional, olfateando que algo estaba mal.

Al final las autoridades cedieron y abrieron la fosa. Varios cuerpos fueron reconocidos y, hasta la edición final del largometraje, sólo una persona había sido procesada legalmente por su accionar en este proceso.

"En su momento Graco Ramírez (exgobernador de Morelos) tuiteó que el documental mentía, pero creo lo hizo desde el hígado", recuerda Carolina.

"Pero más allá de eso, lo triste es que (los políticos) se sienten impunes que ni los mueve un documental. Y las que reciben amenazas ambiguas son las mamás, como que alguien se ha metido a las oficinas del colectivo Regresando a Casa Morelos que aparece en el documental, y les roban cosas como el megáfono, cuando al lado hay una cámara", externa.

"Volverte a ver" está disponible para colectivos y grupos que deseen difundirlo en su comunidad, sólo basta escribirle a la directora y productora en sus redes sociales.