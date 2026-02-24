VUELVE A MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Robbie Williams volverá a nuestro país, para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes, luego de su último show en 2023, cuando formó parte de los headliners del festival Tecate Emblema pero, esta vez, se trata de un show individual, del que tanto se especulaba desde inicios de año.

El cantante británico volverá a pisar tierras mexicanas, con un concierto que tendrá lugar el 7 de octubre, en el Palacio de los Deportes. Se trata de un espectáculo que forma parte de la promoción de su álbum más reciente "Brit Pop", lanzado el 16 de enero de este año.

La información sobre su concierto sigue siendo escasa, pero ya se conocen algunos de los pormenores más importantes, que tienen que ver con las fechas en que la preventa y venta de los boletos se activarán.

Será el 2 de marzo cuando personas, con tarjeta Banamex, podrán adquirir los boletos con anticipación, durante la preventa y, el día siguiente -3 de marzo-, se activará la venta general. La primera vez que Williams visitó nuestro país fue en 2005, cuando se encontraba promocionando algunos temas que se convertirían en sus mayores éxitos, como es el caso de "Tripping", incluído en su sexto álbum, "Intensive Care".

En esa ocasión se presentó en el festival que organizaba la estación de radio, "Los 40 principales". Desde que comenzó el año, se especuló que el cantante vendría a México, siendo incluido en las listas de "Los conciertos más esperados del año", junto a BTS, AC/DC, The Weeknd, Iron Mayden y Harry Styles, sólo que, dentro de esos recuentos, él era el único artista no confirmado.