Warner publicará un directo de Tom Petty grabado en 1997 en la sala Fillmore

Madrid, 21 sep (EFE).- Warner Music publicará el 25 de noviembre un disco grabado durante los conciertos que Tom Petty & The Heartbreakers ofrecieron en 1997 en el Auditorio Fillmore, la conocida sala de conciertos de San Francisco (EEUU).

Petty falleció en octubre de 2017, a los 66 años, tras sufrir una sobredosis de opiáceos en su domicilio de Los Ángeles, convertido en un emblema del rock estadounidense.

Titulado sencillamente "Live at the Fillmore (1997)" y producido por Ryan Ulyate, los 'heartbreakers' Mike Campbell y Benmont Tench y la familia de Petty, se editará en varios formatos; desde este miércoles es posible escuchar ya en plataformas digitales un primer adelanto, el tema "Listen to her heart".

Según un comunicado de la productora, el disco contendrá canciones extraídas de seis de los veinte conciertos que ofrecieron allí y que se convirtieron "en una de las experiencias más inspiradoras y prolíficas en la historia del grupo, creando una unión especial entre el público y la banda".

El repertorio incluirá más versiones que temas propios, un homenaje de Petty a los artistas que influyeron en su carrera, como Bob Dylan, Chuck Berry, The Byrds, JJ Cale, The Rolling Stones, The Kinks o Everly Brothers.

Warner Music informó de que este álbum recogerá también colaboraciones con John Lee Hooker y Roger McGuinn (The Byrds).

Con más de 40 años de recorrido junto a su fiel banda, con la que debutó en 1976, Petty colaboró con mitos como Bob Dylan, Roy Orbison y George Harrison en el "supergrupo" The Travelling Wilburys.