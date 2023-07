Wendy explota contra Apio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- Wendy Guevara, una de las nominadas de esta semana, y que podría salir mañana domingo de "La casa de los famosos México", protagonizó su primera discusión en la fiesta de ayer viernes, al parecer, como dicen sus seguidores, el alcohol fue un factor importante para que explotara contra Apio, quien hizo un comentario sobre la vida de Wendy que ésta no tomó a bien y se sintió ofendida.

Wendy, Poncho y Bárbara están nominados y podrían salir mañana del reality, y aunque Guevara ha pedido el apoyo de sus seguidores para quedarse en la casa, ayer, tras la discusión con Apio, con quien se había llevado muy bien, confesó que ojalá ya saliera el domingo porque está "harta".

Aunque en la fiesta prevaleció el buen amor y la diversión, Bárbara volvió a entrar en crisis cuando Apio le echó en cara de que ha hablado mal de todos, por lo que la actriz se molestó y protagonizó otra crisis de llanto, se retiró un momento de la fiesta y se fue a llorar; momentos después Apio se disculpó por lo que le había dicho y después todos regresaron a la fiesta, la cual terminó con tremendo agarrón entre Wendy y Apio.

¿Qué pasó entre Wendy y Apio?

El que Apio haya dicho que Wendy le estaba enseñando el bajo mundo lastimó a la youtuber, una de las favoritas dentro de "La casa de los famosos", tanto así que, en la fiesta, donde pueden ingerir alcohol se lo echó en cara, Wendy, como nunca, lució enojada y encaró a Apio como nunca antes, frente a todos y con cerveza en mano.

En redes sociales, mucha coincidió en que el alcohol no le hace bien a Wendy, pues no es la primera vez que tiene roces con alguien de la casa después de haber tomado, la semana pasada ocurrió con Nicola, a quien terminó pidiéndole una disculpa.

"Los que seguimos a Wendy desde hace tiempo sabemos que cuando se pone tomada siempre es mala copa, hasta en un en vivo su amigo Mauro comentó que si ella tomaba de más en las fiestas que hasta podría salirse d LCDLFMX. Ahora creo que en esta vez lograron el objetivo Sergio y Poncho", se lee en uno de los comentarios.

Un cibernauta opinó que Wendy ya está sobrecargada y que el alcohol la hizo explotar y sacar el resentimiento que tiene.

"A ver, yo amo a Wendy, pero literal arremetió con todos sin razones contundentes. El alcohol saca todo el dolor que ha venido cargando, el resentimiento se hace evidente. Apio no tiene la culpa de nacer en privilegios, y nunca lo ha dicho de mala forma, incluso ha sido muy comprensivo al querer conocer el mundo de ella. Para que sigan diciendo que 'ella así se lleva' no, aguanta y aguanta y esto es lo que pasa cuando te sobrecargas".

En Twitter, un usuario unió el hilo de la discusión que fue escalando hasta que Apio abandonó la fiesta, a pesar de que Sergio Mayer intentó, sin éxito, calmar las cosas.

Apio terminó llorando en el baño y fue consolado por Bárbara y Sergio; Nicola intervino diciendo que cuando Wendy toma ocurren este tipo de circunstancias, algo con lo que fans de Guevara coinciden: "Me encanta Wendy pero de verdad cada que toma siempre es muy agresiva y lo hemos visto con Nicola y esta vez fue a Apio".