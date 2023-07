Wendy Guevara es nominada al premio "Icono MIAW"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Mientras Wendy Guevara causa sensación dentro de "La casa de los famosos México", fuera del reality show sigue generando éxito pues, acaba de ser nominada por los premios MTV MIAW 2023, en la categoría del "Icono MIAW", el más representativo de esta premiación que reconoce lo mejor del talento de la generación centennial y los contenidos que generan a través de la música, las redes sociales y el mundo del entretenimiento.

Wedy sigue consolidándose como la competidora favorita de "LCDLFM", a tan sólo cinco semanas de que el reality comenzara pues, en redes sociales, se habla de la gran autenticidad que refleja en la pantalla chica, sin embargo, ya no sólo usuarios de internet se sienten identificados con la influencer, originaria de León (Guanajuato), sino que también se ha ganado la simpatía de la población que pertenece a otras generaciones y es más asidua a entretenerse con los contenidos de televisión.

De hecho, la tarde de ayer -mientras Wendy se alaciaba el cabello para la gala de eliminación- contaba que, si bien, era consciente del gran amor que recibía por parte de las redes sociales y las nuevas generaciones, una de las razones que la motivó a entrar al reality, fue su deseo de darse a conocer por otro tipo de públicos ya que, aunque sabía que quizá no todas las personas se sentirían identificadas con ella, habría una que otra señora que se divertiría con sus locuras.

Y aunque Wendy, de 29 años, no pertenece a la generación centennial, sino a la milennial, eso no fue ningún impedimento para que MTV la incluyera dentro de las nominaciones de la onceava edición de los MIAW -que se celebra a principios de julio-, galardón que ya había ganado en una ocasión, en compañía de "Las perdidas", un grupo de tres influencer -incluyéndola- en que realizan videos con diferentes temáticas, en la categoría de "Videos virales de internet".

Pero, en la actualidad, no sólo está nominada y se perfila como la favorita para llevarse el premio, sino que se trata de la categoría más importante de los MIAW, dentro de sus 28 categorías, a través del que se reconoce los logros del "Icono" del año.

Guevara compite por este título a lado de Chingu amiga, El Mariana, Javier Ibarreche, Lily García, Roberto Martínez, Rivers e Ibai.